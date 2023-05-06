Спасатели занимаются ликвидацией пожара (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU

В ночь на 7 мая в поселке Первомайский (Режевской городской округ, Свердловская область) загорелись склады с порохом. По данным СМИ, на складах прогремели взрывы. Спасатели занимаются ликвидацией пожара. Власти начали эвакуацию населения. URA.RU ведет прямую трансляцию.

01:55 Лесной пожар не является причиной пожара на складах с порохом в Первомайском. По информации Федеральной Авиалесоохраны, огонь движется в лес со стороны складов.

01:42 Из-за сильной задымленности не лежачих пациентов Режевской больницы временно отпустили домой. В ЦРБ добавили, что медперсонал при необходимости будет готов оказать помощь жителям.

01:35 В Первомайском горит пустой склад без боеприпасов. По информации источника URA.RU, там слышны хлопки, а не взрывы.

01:31 Спасателям удалось спасти три склада в Первомайском.

01:23 В Первомайском уничтожено два склада общей площадью 960 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.

01:15 Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей поселка Первомайский при эвакуации. Ведомство проследит, чтобы каждый был обеспечен водой, едой и предметами первой необходимости.

01:08 Въезд в Первомайский закрыт. Об этом сообщает портал Е1.

01:02 В поселок Первомайский подтягиваются пожарные машины.

00:53 Мэр Режа Иван Карташов сообщил о пожаре в микрорайоне Гавань. Туда направлены два расчета, ведется ликвидация огня.

Фото: станица Ивана Карташова в соцсети «ВКонтакте»

00:51 Куйвашев попросил жителей Свердловской области мобилизоваться для тушения пожаров. Он призвал взрослых мужчин на машинах организовать подвоз воды.

00:38 Жители в соцсетях сообщают, что огонь подобрался к Режу. Люди начали самостоятельно эвакуироваться.

00:36 В Режевском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Иван Карташов.

00:32 Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь из-за пожаров в Свердловской области. Он назвал ситуацию в регионе критической.