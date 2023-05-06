06 мая 2023

В поселке Первомайский загорелись склады с порохом. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, склад, пожарные
Спасатели занимаются ликвидацией пожара (архивное фото) Фото:

В ночь на 7 мая в поселке Первомайский (Режевской городской округ, Свердловская область) загорелись склады с порохом. По данным СМИ, на складах прогремели взрывы. Спасатели занимаются ликвидацией пожара. Власти начали эвакуацию населения. URA.RU ведет прямую трансляцию.

01:55 07.05.2023 Лесной пожар не является причиной пожара на складах с порохом в Первомайском. По информации Федеральной Авиалесоохраны, огонь движется в лес со стороны складов.

01:42 07.05.2023 Из-за сильной задымленности не лежачих пациентов Режевской больницы временно отпустили домой. В ЦРБ добавили, что медперсонал при необходимости будет готов оказать помощь жителям.

01:35 07.05.2023 В Первомайском горит пустой склад без боеприпасов. По информации источника URA.RU, там слышны хлопки, а не взрывы.

01:31 07.05.2023 Спасателям удалось спасти три склада в Первомайском.

01:23 07.05.2023 В Первомайском уничтожено два склада общей площадью 960 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.

01:15 07.05.2023 Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей поселка Первомайский при эвакуации. Ведомство проследит, чтобы каждый был обеспечен водой, едой и предметами первой необходимости.

01:08 07.05.2023 Въезд в Первомайский закрыт. Об этом сообщает портал Е1.

01:02 07.05.2023 В поселок Первомайский подтягиваются пожарные машины.

00:53 07.05.2023 Мэр Режа Иван Карташов сообщил о пожаре в микрорайоне Гавань. Туда направлены два расчета, ведется ликвидация огня.

Фото:

00:51 07.05.2023 Куйвашев попросил жителей Свердловской области мобилизоваться для тушения пожаров. Он призвал взрослых мужчин на машинах организовать подвоз воды.

00:38 07.05.2023 Жители в соцсетях сообщают, что огонь подобрался к Режу. Люди начали самостоятельно эвакуироваться.

00:36 07.05.2023 В Режевском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Иван Карташов.

00:32 07.05.2023 Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь из-за пожаров в Свердловской области. Он назвал ситуацию в регионе критической.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 7 мая в поселке Первомайский (Режевской городской округ, Свердловская область) загорелись склады с порохом. По данным СМИ, на складах прогремели взрывы. Спасатели занимаются ликвидацией пожара. Власти начали эвакуацию населения. URA.RU ведет прямую трансляцию. 01:55 07.05.2023 Лесной пожар не является причиной пожара на складах с порохом в Первомайском. По информации Федеральной Авиалесоохраны, огонь движется в лес со стороны складов. 01:42 07.05.2023 Из-за сильной задымленности не лежачих пациентов Режевской больницы временно отпустили домой. В ЦРБ добавили, что медперсонал при необходимости будет готов оказать помощь жителям. 01:35 07.05.2023 В Первомайском горит пустой склад без боеприпасов. По информации источника URA.RU, там слышны хлопки, а не взрывы. 01:31 07.05.2023 Спасателям удалось спасти три склада в Первомайском. 01:23 07.05.2023 В Первомайском уничтожено два склада общей площадью 960 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области. 01:15 07.05.2023 Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей поселка Первомайский при эвакуации. Ведомство проследит, чтобы каждый был обеспечен водой, едой и предметами первой необходимости. 01:08 07.05.2023 Въезд в Первомайский закрыт. Об этом сообщает портал Е1. 01:02 07.05.2023 В поселок Первомайский подтягиваются пожарные машины. 00:53 07.05.2023 Мэр Режа Иван Карташов сообщил о пожаре в микрорайоне Гавань. Туда направлены два расчета, ведется ликвидация огня. 00:51 07.05.2023 Куйвашев попросил жителей Свердловской области мобилизоваться для тушения пожаров. Он призвал взрослых мужчин на машинах организовать подвоз воды. 00:38 07.05.2023 Жители в соцсетях сообщают, что огонь подобрался к Режу. Люди начали самостоятельно эвакуироваться. 00:36 07.05.2023 В Режевском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Иван Карташов. 00:32 07.05.2023 Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь из-за пожаров в Свердловской области. Он назвал ситуацию в регионе критической.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...