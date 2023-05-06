В ночь на 7 мая в поселке Первомайский (Режевской городской округ, Свердловская область) загорелись склады с порохом. По данным СМИ, на складах прогремели взрывы. Спасатели занимаются ликвидацией пожара. Власти начали эвакуацию населения. URA.RU ведет прямую трансляцию.
01:55 07.05.2023 Лесной пожар не является причиной пожара на складах с порохом в Первомайском. По информации Федеральной Авиалесоохраны, огонь движется в лес со стороны складов.
01:42 07.05.2023 Из-за сильной задымленности не лежачих пациентов Режевской больницы временно отпустили домой. В ЦРБ добавили, что медперсонал при необходимости будет готов оказать помощь жителям.
01:35 07.05.2023 В Первомайском горит пустой склад без боеприпасов. По информации источника URA.RU, там слышны хлопки, а не взрывы.
01:31 07.05.2023 Спасателям удалось спасти три склада в Первомайском.
01:23 07.05.2023 В Первомайском уничтожено два склада общей площадью 960 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.
01:15 07.05.2023 Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей поселка Первомайский при эвакуации. Ведомство проследит, чтобы каждый был обеспечен водой, едой и предметами первой необходимости.
01:08 07.05.2023 Въезд в Первомайский закрыт. Об этом сообщает портал Е1.
01:02 07.05.2023 В поселок Первомайский подтягиваются пожарные машины.
00:53 07.05.2023 Мэр Режа Иван Карташов сообщил о пожаре в микрорайоне Гавань. Туда направлены два расчета, ведется ликвидация огня.
00:51 07.05.2023 Куйвашев попросил жителей Свердловской области мобилизоваться для тушения пожаров. Он призвал взрослых мужчин на машинах организовать подвоз воды.
00:38 07.05.2023 Жители в соцсетях сообщают, что огонь подобрался к Режу. Люди начали самостоятельно эвакуироваться.
00:36 07.05.2023 В Режевском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Иван Карташов.
00:32 07.05.2023 Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь из-за пожаров в Свердловской области. Он назвал ситуацию в регионе критической.
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