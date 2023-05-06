Куйвашев угрожает свердловчанам миллионными штрафами за пожары

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предупредил жителей региона об ответственности и миллионных штрафах, а нарушение требований пожарной безопасности. Его цитату приводит telegram-канал «НЕ для протокола».
«Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдохнуть по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит. 20 тысяч гектаров! В регионе — катастрофа! Людям нечем дышать, они свои дома теряют. А эти жарят шашлыки», — приводит канал слова Куйвашева.
Штраф за нарушение требований пожарной безопасности может достигать двух миллионов рублей, добавил губернатор. «Мы получим деньги с каждого нарушителя», — пригрозил свердловский глава.
На данный момент пожары в регионе бушуют в нескольких населенных пунктах. Например, в поселке Первомайский загорелись склады с порохом. Население эвакуировано, в Режевском округе объявлен режим ЧС.
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