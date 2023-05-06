Прокуратура взяла на контроль эвакуацию жителей Первомайского

Силовики следят, чтобы каждый был обеспечен водой и едой Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Режевская городская прокуратура взяла на контроль оказание помощи при эвакуации жителя поселка Первомайский, где загорелись склады с порохом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Сотрудники прокуратуры контролируют соблюдение прав жителей Первомайского при эвакуации и размещении. Силовики следят за тем, чтобы каждый был обеспечен водой, едой и предметами первой необходимости», — пишет ведомство в Telegram.

В ведомстве добавили, что в поселке работает и. о. Режевского городского прокурора Игорь Никонов. Он следит за расселением жителей.

Ранее сообщалось, что в Первомайском загорелись склады с порохом. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.