06 мая 2023

Прокуратура взяла на контроль эвакуацию жителей Первомайского

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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, склад, пожарные
Силовики следят, чтобы каждый был обеспечен водой и едой Фото:
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Пожары в Свердловской области

Режевская городская прокуратура взяла на контроль оказание помощи при эвакуации жителя поселка Первомайский, где загорелись склады с порохом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Сотрудники прокуратуры контролируют соблюдение прав жителей Первомайского при эвакуации и размещении. Силовики следят за тем, чтобы каждый был обеспечен водой, едой и предметами первой необходимости», — пишет ведомство в Telegram.

В ведомстве добавили, что в поселке работает и. о. Режевского городского прокурора Игорь Никонов. Он следит за расселением жителей.

Ранее сообщалось, что в Первомайском загорелись склады с порохом. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.

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Режевская городская прокуратура взяла на контроль оказание помощи при эвакуации жителя поселка Первомайский, где загорелись склады с порохом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Сотрудники прокуратуры контролируют соблюдение прав жителей Первомайского при эвакуации и размещении. Силовики следят за тем, чтобы каждый был обеспечен водой, едой и предметами первой необходимости», — пишет ведомство в Telegram. В ведомстве добавили, что в поселке работает и. о. Режевского городского прокурора Игорь Никонов. Он следит за расселением жителей. Ранее сообщалось, что в Первомайском загорелись склады с порохом. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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