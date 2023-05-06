Источник: в Первомайском горит склад без боеприпасов

Спасателям удалось отчасти справиться с огнем Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В поселке Первомайский (Свердловская область) горит пустой склад и слышны хлопки, а не взрывы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона.

«По уточненный информации в поселке Первомайский сгорел 1-й склад — пустой, и происходит горение второго склада. Порох себя не проявляет, взрывов и разрушений нет, происходят небольшие хлопки», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что проведено оповещение населения через СМС. Эвакуировано порядка 400 человек. Как сообщало URA.RU, пожары приблизились вплотную к поселку, где находится склад с порохом.