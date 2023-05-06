06 мая 2023

Источник: в Первомайском горит склад без боеприпасов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, пожарный в каске, локализация пожара
Спасателям удалось отчасти справиться с огнем Фото:
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Пожары в Свердловской области

В поселке Первомайский (Свердловская область) горит пустой склад и слышны хлопки, а не взрывы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона.

«По уточненный информации в поселке Первомайский сгорел 1-й склад — пустой, и происходит горение второго склада. Порох себя не проявляет, взрывов и разрушений нет, происходят небольшие хлопки», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что проведено оповещение населения через СМС. Эвакуировано порядка 400 человек. Как сообщало URA.RU, пожары приблизились вплотную к поселку, где находится склад с порохом.

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В поселке Первомайский (Свердловская область) горит пустой склад и слышны хлопки, а не взрывы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «По уточненный информации в поселке Первомайский сгорел 1-й склад — пустой, и происходит горение второго склада. Порох себя не проявляет, взрывов и разрушений нет, происходят небольшие хлопки», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что проведено оповещение населения через СМС. Эвакуировано порядка 400 человек. Как сообщало URA.RU, пожары приблизились вплотную к поселку, где находится склад с порохом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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