Огонь уничтожил два склада в Первомайском

Спасатели отстояли три склада в Первомайском (архивное фото)
В поселке Первомайский (Свердловская область) огонь уничтожил два склада общей площадью 960 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.
«На текущий момент в поселке Первомайский уничтожены два склада на площади 960 квадратных метров. Спасатели продолжают ликвидацию пожара», — написали пожарные в telegram-канале. В ведомстве добавили, что благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось спасти три складских строения.
Ранее сообщалось, что в Первомайском загорелись склады с порохом. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.
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