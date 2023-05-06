06 мая 2023

Огонь уничтожил два склада в Первомайском

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, огонь, пожарный рукав, пожарный
Спасатели отстояли три склада в Первомайском (архивное фото) Фото:

В поселке Первомайский (Свердловская область) огонь уничтожил два склада общей площадью 960 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.

«На текущий момент в поселке Первомайский уничтожены два склада на площади 960 квадратных метров. Спасатели продолжают ликвидацию пожара», — написали пожарные в telegram-канале. В ведомстве добавили, что благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось спасти три складских строения.

Ранее сообщалось, что в Первомайском загорелись склады с порохом. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.

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В поселке Первомайский (Свердловская область) огонь уничтожил два склада общей площадью 960 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области. «На текущий момент в поселке Первомайский уничтожены два склада на площади 960 квадратных метров. Спасатели продолжают ликвидацию пожара», — написали пожарные в telegram-канале. В ведомстве добавили, что благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось спасти три складских строения. Ранее сообщалось, что в Первомайском загорелись склады с порохом. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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