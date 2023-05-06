Огонь уничтожил два склада в Первомайском

Спасатели отстояли три склада в Первомайском (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU

В поселке Первомайский (Свердловская область) огонь уничтожил два склада общей площадью 960 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.

«На текущий момент в поселке Первомайский уничтожены два склада на площади 960 квадратных метров. Спасатели продолжают ликвидацию пожара», — написали пожарные в telegram-канале. В ведомстве добавили, что благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось спасти три складских строения.

Ранее сообщалось, что в Первомайском загорелись склады с порохом. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.