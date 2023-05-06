06 мая 2023

В Реже пациентов больницы отпустили домой из-за пожара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
Врачи будут готовы оказать помощь всем нуждающимся Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Не лежачих пациентов Режевской ЦРБ временно отпустили домой из-за сильной задымленности. В пресс-службе больницы добавили, что медпресонал будет готов в любую минуту оказать помощь нуждающимся.

«Из-за сильной задымленности принято решение не лежачих пациентов временно отпустить домой. Сотрудники больницы будут готовы в любую минуту оказать помощь всем, кто в ней будет нуждаться», — говорится в сообщении ЦРБ в соцсети «ВКонтакте».

В поселке Первомайский (Режевской городской округ) вечером 6 мая загорелись склады. Спасателям удалось отстоять три здания, но два — нет. URA.RU ведет прямую трансляцию по происшествию в Первомайском.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Не лежачих пациентов Режевской ЦРБ временно отпустили домой из-за сильной задымленности. В пресс-службе больницы добавили, что медпресонал будет готов в любую минуту оказать помощь нуждающимся. «Из-за сильной задымленности принято решение не лежачих пациентов временно отпустить домой. Сотрудники больницы будут готовы в любую минуту оказать помощь всем, кто в ней будет нуждаться», — говорится в сообщении ЦРБ в соцсети «ВКонтакте». В поселке Первомайский (Режевской городской округ) вечером 6 мая загорелись склады. Спасателям удалось отстоять три здания, но два — нет. URA.RU ведет прямую трансляцию по происшествию в Первомайском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...