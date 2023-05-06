В Реже пациентов больницы отпустили домой из-за пожара

Врачи будут готовы оказать помощь всем нуждающимся Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Не лежачих пациентов Режевской ЦРБ временно отпустили домой из-за сильной задымленности. В пресс-службе больницы добавили, что медпресонал будет готов в любую минуту оказать помощь нуждающимся.

«Из-за сильной задымленности принято решение не лежачих пациентов временно отпустить домой. Сотрудники больницы будут готовы в любую минуту оказать помощь всем, кто в ней будет нуждаться», — говорится в сообщении ЦРБ в соцсети «ВКонтакте».

В поселке Первомайский (Режевской городской округ) вечером 6 мая загорелись склады. Спасателям удалось отстоять три здания, но два — нет. URA.RU ведет прямую трансляцию по происшествию в Первомайском.