В Реже пациентов больницы отпустили домой из-за пожара

Не лежачих пациентов Режевской ЦРБ временно отпустили домой из-за сильной задымленности. В пресс-службе больницы добавили, что медпресонал будет готов в любую минуту оказать помощь нуждающимся.
«Из-за сильной задымленности принято решение не лежачих пациентов временно отпустить домой. Сотрудники больницы будут готовы в любую минуту оказать помощь всем, кто в ней будет нуждаться», — говорится в сообщении ЦРБ в соцсети «ВКонтакте».
В поселке Первомайский (Режевской городской округ) вечером 6 мая загорелись склады. Спасателям удалось отстоять три здания, но два — нет. URA.RU ведет прямую трансляцию по происшествию в Первомайском.
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