Спасатели опровергли основную версию пожара на складах с порохом в Свердловской области

Склады, предназначенные для хранения боеприпасов, в Первомайском (Свердловская область) загорелись не из-за лесного пожара. Об этом заявили в пресс-службе «Авиалесоохраны». По данным федерального ведомства, события произошли в обратном порядке — огонь со складов перекинулся на лес.
«По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, лесной пожар не является причиной пожара на складах с порохом в Свердловской области. Наоборот, огонь в лес движется со стороны складов, что зафиксировано системой видеонаблюдения», — сказано в сообщении пресс-службы.
В «Авиалесоохране» добавили, что ведется работа по стабилизации обстановки. По данным свердловского управления МЧС, два склада общей площадью 960 квадратных метров уничтожены огнем. Пожар в Первомайском начался поздним вечером 6 мая. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.
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