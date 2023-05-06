06 мая 2023

Спасатели опровергли основную версию пожара на складах с порохом в Свердловской области

Лесоохрана: возгорание на складах в Свердловской области началось не из-за лесного пожара
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, тушение огня, пожарный
На месте пожара в Первомайском работают спасатели (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

Склады, предназначенные для хранения боеприпасов, в Первомайском (Свердловская область) загорелись не из-за лесного пожара. Об этом заявили в пресс-службе «Авиалесоохраны». По данным федерального ведомства, события произошли в обратном порядке — огонь со складов перекинулся на лес.

«По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, лесной пожар не является причиной пожара на складах с порохом в Свердловской области. Наоборот, огонь в лес движется со стороны складов, что зафиксировано системой видеонаблюдения», — сказано в сообщении пресс-службы.

В «Авиалесоохране» добавили, что ведется работа по стабилизации обстановки. По данным свердловского управления МЧС, два склада общей площадью 960 квадратных метров уничтожены огнем. Пожар в Первомайском начался поздним вечером 6 мая. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.

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Склады, предназначенные для хранения боеприпасов, в Первомайском (Свердловская область) загорелись не из-за лесного пожара. Об этом заявили в пресс-службе «Авиалесоохраны». По данным федерального ведомства, события произошли в обратном порядке — огонь со складов перекинулся на лес. «По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, лесной пожар не является причиной пожара на складах с порохом в Свердловской области. Наоборот, огонь в лес движется со стороны складов, что зафиксировано системой видеонаблюдения», — сказано в сообщении пресс-службы. В «Авиалесоохране» добавили, что ведется работа по стабилизации обстановки. По данным свердловского управления МЧС, два склада общей площадью 960 квадратных метров уничтожены огнем. Пожар в Первомайском начался поздним вечером 6 мая. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в поселке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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