06 мая 2023

На горящем складе в Первомайском утилизировали боеприпасы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
Спасатели пытаются отстоять горящие склады Фото:

Склад с порохом, где в данный момент бушует пожар, принадлежит предприятию «Гефест-М» в городе Реж (Свердловская область). На нем утилизируют боеприпасы и производят взрывчатые вещества промышленного назначения, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Компания частная, к военным отношения не имеет никакого. Основной род деятельности — утилизация боеприпасов», — сказал URA.RU собеседник.

То же самое подтверждает и информация из открытых источников. Из данных следует, что «Гефест-М» располагается на базе бывшего Режевского химического завода. Предприятие основано более десяти лет назад и занимается утилизацией боеприпасов и производством взрывчатых веществ промышленного назначения.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы взрывов на складе из Первомайского эвакуировали 400 человек. В местной больницы пациентов, не прикованных к постели, распустили в целях безопасности по домам.

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Склад с порохом, где в данный момент бушует пожар, принадлежит предприятию «Гефест-М» в городе Реж (Свердловская область). На нем утилизируют боеприпасы и производят взрывчатые вещества промышленного назначения, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Компания частная, к военным отношения не имеет никакого. Основной род деятельности — утилизация боеприпасов», — сказал URA.RU собеседник. То же самое подтверждает и информация из открытых источников. Из данных следует, что «Гефест-М» располагается на базе бывшего Режевского химического завода. Предприятие основано более десяти лет назад и занимается утилизацией боеприпасов и производством взрывчатых веществ промышленного назначения. Ранее сообщалось, что из-за угрозы взрывов на складе из Первомайского эвакуировали 400 человек. В местной больницы пациентов, не прикованных к постели, распустили в целях безопасности по домам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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