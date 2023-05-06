На горящем складе в Первомайском утилизировали боеприпасы

Спасатели пытаются отстоять горящие склады Фото: Московец Илья © URA.RU

Склад с порохом, где в данный момент бушует пожар, принадлежит предприятию «Гефест-М» в городе Реж (Свердловская область). На нем утилизируют боеприпасы и производят взрывчатые вещества промышленного назначения, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Компания частная, к военным отношения не имеет никакого. Основной род деятельности — утилизация боеприпасов», — сказал URA.RU собеседник.

То же самое подтверждает и информация из открытых источников. Из данных следует, что «Гефест-М» располагается на базе бывшего Режевского химического завода. Предприятие основано более десяти лет назад и занимается утилизацией боеприпасов и производством взрывчатых веществ промышленного назначения.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы взрывов на складе из Первомайского эвакуировали 400 человек. В местной больницы пациентов, не прикованных к постели, распустили в целях безопасности по домам.