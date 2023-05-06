06 мая 2023
05 мая 2023

Курганцы пожаловались на тесноту и духоту в маршрутных автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган, пазик, автобус, общественный транспорт, паз, пассажиры, автобус на газу
Курганцы пожаловались на духоту в автобусах Фото:

В Кургане горожане жалуются на жару в битком набитых пассажирами ПАЗиках. Об этом курганцы пишут на сайте «Обратись».

«С введением транспортной реформы нам обещали удобные, комфортабельные автобусы, а по факту на маршрутах старые ПАЗики. Из-за духоты невозможно ехать в набитом людьми автобусе», — написал в обращении житель Кургана. О проблеме переполненных и некомфортных маршруток сообщили в обращениях и другие жители областного центра.

По словам горожан, в автобусе маршрута №55 складывается ощущение, что включена печка. «Что же будет в такой тесноте в 30-градусную жару? Где обещанные новые автобусы?», — спрашивает в жалобе один из курганцев.

Представители мэрии Кургана сообщили в ответе горожанам на портале «Обратись», что в ПАЗах так устроена система воздушного охлаждения двигателя. Зимой это помогает прогреть салон автобуса, а летом обогрев перекрывается. По словам чиновников, в текущем году планируется обновление порядка 30% подвижного состава. «Будет приобретено 54 автобуса среднего класса и восемь большого класса», — уточнили в ответе представители администрации Кургана.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана пожаловалась на хамство кондукторов в автобусах, обслуживающих новые маршруты. Горожанка выразила недовольство результатом транспортной реформы.

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В Кургане горожане жалуются на жару в битком набитых пассажирами ПАЗиках. Об этом курганцы пишут на сайте «Обратись». «С введением транспортной реформы нам обещали удобные, комфортабельные автобусы, а по факту на маршрутах старые ПАЗики. Из-за духоты невозможно ехать в набитом людьми автобусе», — написал в обращении житель Кургана. О проблеме переполненных и некомфортных маршруток сообщили в обращениях и другие жители областного центра. По словам горожан, в автобусе маршрута №55 складывается ощущение, что включена печка. «Что же будет в такой тесноте в 30-градусную жару? Где обещанные новые автобусы?», — спрашивает в жалобе один из курганцев. Представители мэрии Кургана сообщили в ответе горожанам на портале «Обратись», что в ПАЗах так устроена система воздушного охлаждения двигателя. Зимой это помогает прогреть салон автобуса, а летом обогрев перекрывается. По словам чиновников, в текущем году планируется обновление порядка 30% подвижного состава. «Будет приобретено 54 автобуса среднего класса и восемь большого класса», — уточнили в ответе представители администрации Кургана. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана пожаловалась на хамство кондукторов в автобусах, обслуживающих новые маршруты. Горожанка выразила недовольство результатом транспортной реформы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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