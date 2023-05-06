Власти разместили десятки людей в убежищах из-за пожара в Первомайском

Свыше 30 человек находятся в ПВР (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В поселке Первомайский (Режевской городской округ, Свердловская область) 32 человека находятся в двух пунктах временного размещения (ПВР) из-за крупного пожара на складах с порохом. Об этом сообщили в администрации округа.

«На данный момент 32 человека зарегистрированы, есть свободные места. С утра будет организовано питание», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на местных властей.

Один ПВР функционирует в Центре творческого развития в Реже, а другой — в спортивной школе города. В мэрии отмечают, что большая часть людей эвакуируется самостоятельно.

В данный момент в Первомайском объявлен режим ЧС. Местные власти успели эвакуировать 400 человек до того, как в поселке загорелся склад с порохом. На борьбу с пожаром брошены большие силы МЧС, также для помощи спасателям объединяются волонтеры. Всю информацию о пожаре в Первомайском URA.RU собирает в онлайн-трансляции.