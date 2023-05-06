06 мая 2023

Власти разместили десятки людей в убежищах из-за пожара в Первомайском

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, тушение огня, пожарный
Свыше 30 человек находятся в ПВР (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В поселке Первомайский (Режевской городской округ, Свердловская область) 32 человека находятся в двух пунктах временного размещения (ПВР) из-за крупного пожара на складах с порохом. Об этом сообщили в администрации округа.

«На данный момент 32 человека зарегистрированы, есть свободные места. С утра будет организовано питание», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на местных властей.

Один ПВР функционирует в Центре творческого развития в Реже, а другой — в спортивной школе города. В мэрии отмечают, что большая часть людей эвакуируется самостоятельно.

В данный момент в Первомайском объявлен режим ЧС. Местные власти успели эвакуировать 400 человек до того, как в поселке загорелся склад с порохом. На борьбу с пожаром брошены большие силы МЧС, также для помощи спасателям объединяются волонтеры. Всю информацию о пожаре в Первомайском URA.RU собирает в онлайн-трансляции.

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В поселке Первомайский (Режевской городской округ, Свердловская область) 32 человека находятся в двух пунктах временного размещения (ПВР) из-за крупного пожара на складах с порохом. Об этом сообщили в администрации округа. «На данный момент 32 человека зарегистрированы, есть свободные места. С утра будет организовано питание», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на местных властей. Один ПВР функционирует в Центре творческого развития в Реже, а другой — в спортивной школе города. В мэрии отмечают, что большая часть людей эвакуируется самостоятельно. В данный момент в Первомайском объявлен режим ЧС. Местные власти успели эвакуировать 400 человек до того, как в поселке загорелся склад с порохом. На борьбу с пожаром брошены большие силы МЧС, также для помощи спасателям объединяются волонтеры. Всю информацию о пожаре в Первомайском URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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