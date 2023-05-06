Силовики проверят заявление Авиалесоохраны о пожаре в Первомайском

07 мая 2023 в 02:51 Размер текста - 17 +

«Авиалесоохрана» озвучила свою версию пожара в Режевском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Силовиков заинтересовало заявление «Авиалесоохраны» относительно того, что пожар в Первомайском начался со складов и оттуда пошел в лес, а не наоборот. Это может быть расценено как попытка снять с себя ответственность, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «Авиалесоохрана — главные в борьбе с лесными пожарами, силы МЧС подключаются только когда появляется угроза населенным пунктам. Поэтому их [„Авиалесоохраны“] заявление на первый взгляд выглядит, как попытка снять с себя ответственность. Его проверят компетентные органы в рамках организованных проверок», — уверил собеседник агентства. Ранее пресс-служба «Авиалесоохраны» заявила, что лесной пожар не является причиной ЧП на складе в Первомайском. «Наоборот, огонь в лес движется со стороны складов», — ответили в ведомстве, сославшись на систему видеонаблюдения.

Силовиков заинтересовало заявление «Авиалесоохраны» относительно того, что пожар в Первомайском начался со складов и оттуда пошел в лес, а не наоборот. Это может быть расценено как попытка снять с себя ответственность, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «Авиалесоохрана — главные в борьбе с лесными пожарами, силы МЧС подключаются только когда появляется угроза населенным пунктам. Поэтому их [„Авиалесоохраны“] заявление на первый взгляд выглядит, как попытка снять с себя ответственность. Его проверят компетентные органы в рамках организованных проверок», — уверил собеседник агентства. Ранее пресс-служба «Авиалесоохраны» заявила, что лесной пожар не является причиной ЧП на складе в Первомайском. «Наоборот, огонь в лес движется со стороны складов», — ответили в ведомстве, сославшись на систему видеонаблюдения.