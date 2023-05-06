06 мая 2023

Силовики проверят заявление Авиалесоохраны о пожаре в Первомайском

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, пламя, огонь, лесной пожар, пожар в лесу
«Авиалесоохрана» озвучила свою версию пожара в Режевском районе Фото:

Силовиков заинтересовало заявление «Авиалесоохраны» относительно того, что пожар в Первомайском начался со складов и оттуда пошел в лес, а не наоборот. Это может быть расценено как попытка снять с себя ответственность, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Авиалесоохрана — главные в борьбе с лесными пожарами, силы МЧС подключаются только когда появляется угроза населенным пунктам. Поэтому их [„Авиалесоохраны“] заявление на первый взгляд выглядит, как попытка снять с себя ответственность. Его проверят компетентные органы в рамках организованных проверок», — уверил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба «Авиалесоохраны» заявила, что лесной пожар не является причиной ЧП на складе в Первомайском. «Наоборот, огонь в лес движется со стороны складов», — ответили в ведомстве, сославшись на систему видеонаблюдения.

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Силовиков заинтересовало заявление «Авиалесоохраны» относительно того, что пожар в Первомайском начался со складов и оттуда пошел в лес, а не наоборот. Это может быть расценено как попытка снять с себя ответственность, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «Авиалесоохрана — главные в борьбе с лесными пожарами, силы МЧС подключаются только когда появляется угроза населенным пунктам. Поэтому их [„Авиалесоохраны“] заявление на первый взгляд выглядит, как попытка снять с себя ответственность. Его проверят компетентные органы в рамках организованных проверок», — уверил собеседник агентства. Ранее пресс-служба «Авиалесоохраны» заявила, что лесной пожар не является причиной ЧП на складе в Первомайском. «Наоборот, огонь в лес движется со стороны складов», — ответили в ведомстве, сославшись на систему видеонаблюдения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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