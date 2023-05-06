Мэр из ХМАО почтил память деда-фронтовика. Фото

Мэр Советского района ХМАО Буренков принял участие в акции «Бессмертный полк»

07 мая 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

В 2023 году акция «Бессмертный полк» проходит в альтернативных форматах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава администрации Советского района Евгений Буренков принял участие в акции «Бессмертный полк», выложив пост о своем деде-фронтовике в социальных сетях. Такой формат предлагают использовать организаторы акции из-за отмены традиционного шествия с портретами родственников, сообщил Буренков. «В этом году, из-за принятых мер повышенной безопасности, не смогу со своей семьей пройти маршем в колонне „Бессмертного полка“ с портретом своего деда — фронтовика. Чтобы почтить память своего деда решил использовать предложенный организаторами акции формат поста в социальных сетях», — написал Евгений Буренков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Дед главы района, Василий Иванович Буренков проходил службу в 457 стрелковом полку, был вторым номером пулеметного расчета. В боях под Варшавой был тяжело ранен, а после выздоровления комиссован. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует совершить полет вместе с женской пилотажной группой «Барсы» на самолете, украшенном портретом своего деда. Депутат думы Сургута и создатель группы Евгений Барсов подтвердил корреспонденту агентства планы губернатора, но уточнил, что пока трудно утверждать, состоится ли такой полет. Дед главы Советского района Василий Буренков Фото: страница Евгения Буренкова, Вк

Глава администрации Советского района Евгений Буренков принял участие в акции «Бессмертный полк», выложив пост о своем деде-фронтовике в социальных сетях. Такой формат предлагают использовать организаторы акции из-за отмены традиционного шествия с портретами родственников, сообщил Буренков. «В этом году, из-за принятых мер повышенной безопасности, не смогу со своей семьей пройти маршем в колонне „Бессмертного полка“ с портретом своего деда — фронтовика. Чтобы почтить память своего деда решил использовать предложенный организаторами акции формат поста в социальных сетях», — написал Евгений Буренков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Дед главы района, Василий Иванович Буренков проходил службу в 457 стрелковом полку, был вторым номером пулеметного расчета. В боях под Варшавой был тяжело ранен, а после выздоровления комиссован. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует совершить полет вместе с женской пилотажной группой «Барсы» на самолете, украшенном портретом своего деда. Депутат думы Сургута и создатель группы Евгений Барсов подтвердил корреспонденту агентства планы губернатора, но уточнил, что пока трудно утверждать, состоится ли такой полет.