06 мая 2023
05 мая 2023

Мэр из ХМАО почтил память деда-фронтовика. Фото

Мэр Советского района ХМАО Буренков принял участие в акции «Бессмертный полк»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, 9 мая
В 2023 году акция «Бессмертный полк» проходит в альтернативных форматах Фото:

Глава администрации Советского района Евгений Буренков принял участие в акции «Бессмертный полк», выложив пост о своем деде-фронтовике в социальных сетях. Такой формат предлагают использовать организаторы акции из-за отмены традиционного шествия с портретами родственников, сообщил Буренков.

«В этом году, из-за принятых мер повышенной безопасности, не смогу со своей семьей пройти маршем в колонне „Бессмертного полка“ с портретом своего деда — фронтовика. Чтобы почтить память своего деда решил использовать предложенный организаторами акции формат поста в социальных сетях», — написал Евгений Буренков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дед главы района, Василий Иванович Буренков проходил службу в 457 стрелковом полку, был вторым номером пулеметного расчета. В боях под Варшавой был тяжело ранен, а после выздоровления комиссован.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует совершить полет вместе с женской пилотажной группой «Барсы» на самолете, украшенном портретом своего деда. Депутат думы Сургута и создатель группы Евгений Барсов подтвердил корреспонденту агентства планы губернатора, но уточнил, что пока трудно утверждать, состоится ли такой полет.

Дед главы Советского района Василий Буренков
Дед главы Советского района Василий Буренков
Фото:

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Глава администрации Советского района Евгений Буренков принял участие в акции «Бессмертный полк», выложив пост о своем деде-фронтовике в социальных сетях. Такой формат предлагают использовать организаторы акции из-за отмены традиционного шествия с портретами родственников, сообщил Буренков. «В этом году, из-за принятых мер повышенной безопасности, не смогу со своей семьей пройти маршем в колонне „Бессмертного полка“ с портретом своего деда — фронтовика. Чтобы почтить память своего деда решил использовать предложенный организаторами акции формат поста в социальных сетях», — написал Евгений Буренков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Дед главы района, Василий Иванович Буренков проходил службу в 457 стрелковом полку, был вторым номером пулеметного расчета. В боях под Варшавой был тяжело ранен, а после выздоровления комиссован. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует совершить полет вместе с женской пилотажной группой «Барсы» на самолете, украшенном портретом своего деда. Депутат думы Сургута и создатель группы Евгений Барсов подтвердил корреспонденту агентства планы губернатора, но уточнил, что пока трудно утверждать, состоится ли такой полет.
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