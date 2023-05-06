На горящем складе в Первомайском пострадал спасатель

07 мая 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

Сотрудник пожарной части получил отравление газом Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Работник пожарной части пострадал на пожаре в поселке Первомайский (Свердловская область) и был доставлен в больницу. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «Сведения о потерпевших и погибших среди местных жителей в результате пожара, к счастью, в дежурную часть территориального ОВД не поступали. В горбольницу доставлен для оказания медицинской помощи работник пожарной части с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Повреждений и порчи огнем имущества граждан также не зафиксировано», — сказал Горелых. Он добавил, что, по одной из версий, пожар мог начаться из-за резких порывов ветра, доходивших до 27 метров в секунду. Предположительно, верховой огонь из леса мог перекинуться на складские помещения, где хранится порох.

Работник пожарной части пострадал на пожаре в поселке Первомайский (Свердловская область) и был доставлен в больницу. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «Сведения о потерпевших и погибших среди местных жителей в результате пожара, к счастью, в дежурную часть территориального ОВД не поступали. В горбольницу доставлен для оказания медицинской помощи работник пожарной части с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Повреждений и порчи огнем имущества граждан также не зафиксировано», — сказал Горелых. Он добавил, что, по одной из версий, пожар мог начаться из-за резких порывов ветра, доходивших до 27 метров в секунду. Предположительно, верховой огонь из леса мог перекинуться на складские помещения, где хранится порох.