06 мая 2023

Артиллерия ВСУ пытается уничтожить Марьинку

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
ВСУ каждые 15 минут атакуют Марьинку минометами, рассказал российский боец Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят минометные удары по Марьинке, пытаясь выбить закрепившихся там российских военных. Об этом заявил боец ВС РФ с позывным «Гуд».

«Украинская артиллерия очень часто наносит удары [по Марьинке], полностью может боекомплект с танка выпустить, каждые 15 минут может тяжелыми минометами накрывать», — рассказал боец РИА Новости. Он уточнил, что ВСУ пытаются разрушить почти каждое здание. Противник, по словам военного, пытается уничтожить весь город.

Ранее об обстановке в Марьинке рассказывал врио главы ДНР Денис Пушилин, пишет «Царьград». По его словам, все позиции ВСУ в городе находятся под огневым контролем сил России.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят минометные удары по Марьинке, пытаясь выбить закрепившихся там российских военных. Об этом заявил боец ВС РФ с позывным «Гуд». «Украинская артиллерия очень часто наносит удары [по Марьинке], полностью может боекомплект с танка выпустить, каждые 15 минут может тяжелыми минометами накрывать», — рассказал боец РИА Новости. Он уточнил, что ВСУ пытаются разрушить почти каждое здание. Противник, по словам военного, пытается уничтожить весь город. Ранее об обстановке в Марьинке рассказывал врио главы ДНР Денис Пушилин, пишет «Царьград». По его словам, все позиции ВСУ в городе находятся под огневым контролем сил России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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