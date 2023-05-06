Артиллерия ВСУ пытается уничтожить Марьинку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят минометные удары по Марьинке, пытаясь выбить закрепившихся там российских военных. Об этом заявил боец ВС РФ с позывным «Гуд».
«Украинская артиллерия очень часто наносит удары [по Марьинке], полностью может боекомплект с танка выпустить, каждые 15 минут может тяжелыми минометами накрывать», — рассказал боец РИА Новости. Он уточнил, что ВСУ пытаются разрушить почти каждое здание. Противник, по словам военного, пытается уничтожить весь город.
Ранее об обстановке в Марьинке рассказывал врио главы ДНР Денис Пушилин, пишет «Царьград». По его словам, все позиции ВСУ в городе находятся под огневым контролем сил России.
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