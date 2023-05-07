Пожары в Свердловской области тушит специальная авиатехника. Видео

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Специальная авиатехника работает над ликвидацией пожаров в регионе Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Свердловскую область для борьбы с лесными пожарами прибыла и начала работу специальная авиатехника. Самолет БЕ-200 уже ликвидирует очаги возгорания.

«Специальная авиация уже работает на пожарах в Свердловской области. Самолетом БЕ-200 совершил забор воды из озера Таватуй», — сообщили в Департаменте информполитики Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало о прибытии в Свердловскую область двух вертолетов из красноярского воздушного парка межрегионального лесопожарного центра «Север». Авиатехника предназначена для заброски парашютистов-десантников, ликвидирующих лесные пожары.

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В Свердловскую область для борьбы с лесными пожарами прибыла и начала работу специальная авиатехника. Самолет БЕ-200 уже ликвидирует очаги возгорания. «Специальная авиация уже работает на пожарах в Свердловской области. Самолетом БЕ-200 совершил забор воды из озера Таватуй», — сообщили в Департаменте информполитики Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о прибытии в Свердловскую область двух вертолетов из красноярского воздушного парка межрегионального лесопожарного центра «Север». Авиатехника предназначена для заброски парашютистов-десантников, ликвидирующих лесные пожары.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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