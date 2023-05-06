Бастрыкин поручил проверить законность выделения земли под офис «Транснефти» в Челябинске

07 мая 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Мэрия Челябинска поясняла, что разрешения на строительство офиса на берегу Миасса не выдавала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи разрешения на строительство офисного центра «Транснефть-Урал» на Набережной в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба СКР. «Председатель СК России поручил провести процессуальную проверку по информации о нарушениях при выдаче разрешения на строительство офисного здания в рекреационной зоне реки Миасс в Челябинске. В СМИ сообщается, что в Челябинске местная администрация неправомерно одобрила строительство пятиэтажного здания АО „Транснефть-Урал“ с автостоянкой в рекреационной зоне реки Миасс», — говорится в сообщении ведомства. Проверку поручено провести руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову. Ее результаты Решетников должен представить Бастрыкину. Мэрия Челябинска ранее поясняла, что земельный участок, на котором планируется строительство, не образован и никому не предоставлен. Компания «Транснефть» только выступила инициатором разработки документации по планированию территории.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи разрешения на строительство офисного центра «Транснефть-Урал» на Набережной в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба СКР. «Председатель СК России поручил провести процессуальную проверку по информации о нарушениях при выдаче разрешения на строительство офисного здания в рекреационной зоне реки Миасс в Челябинске. В СМИ сообщается, что в Челябинске местная администрация неправомерно одобрила строительство пятиэтажного здания АО „Транснефть-Урал“ с автостоянкой в рекреационной зоне реки Миасс», — говорится в сообщении ведомства. Проверку поручено провести руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову. Ее результаты Решетников должен представить Бастрыкину. Мэрия Челябинска ранее поясняла, что земельный участок, на котором планируется строительство, не образован и никому не предоставлен. Компания «Транснефть» только выступила инициатором разработки документации по планированию территории.