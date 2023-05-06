SHOT: неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге под Магнитогорском

07 мая 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

ЧП не повлияло на движение поездов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге путем поджога релейных шкафов. На месте происшествия была найдена балаклава. «Возгорание заметили около полуночи на перегоне Супряк — Цемзавод — примерно в 20 километрах от Магнитогорска. Горело два релейных шкафа, оба были вскрыты, замки сломаны», — пишет SHOT. По информации издания, происшествие не повлияло на движение поездов — вовремя отреагировали экстренные службы. Диверсантов разыскивают. В управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу от комментариев воздержались. В конце апреля неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге в соседней Свердловской области. На станции возле Нижнего Тагила был совершен поджог релейного и батарейного шкафа.

В Челябинской области неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге путем поджога релейных шкафов. На месте происшествия была найдена балаклава. «Возгорание заметили около полуночи на перегоне Супряк — Цемзавод — примерно в 20 километрах от Магнитогорска. Горело два релейных шкафа, оба были вскрыты, замки сломаны», — пишет SHOT. По информации издания, происшествие не повлияло на движение поездов — вовремя отреагировали экстренные службы. Диверсантов разыскивают. В управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу от комментариев воздержались. В конце апреля неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге в соседней Свердловской области. На станции возле Нижнего Тагила был совершен поджог релейного и батарейного шкафа.