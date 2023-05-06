06 мая 2023
05 мая 2023

SHOT: неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге под Магнитогорском

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие детей из Донецка. Челябинск, вокзал, поезд, железнодорожный транспорт, пути сообщения, ржд, железная дорога
ЧП не повлияло на движение поездов Фото:

В Челябинской области неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге путем поджога релейных шкафов. На месте происшествия была найдена балаклава.

«Возгорание заметили около полуночи на перегоне Супряк — Цемзавод — примерно в 20 километрах от Магнитогорска. Горело два релейных шкафа, оба были вскрыты, замки сломаны», — пишет SHOT.

По информации издания, происшествие не повлияло на движение поездов — вовремя отреагировали экстренные службы. Диверсантов разыскивают. В управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу от комментариев воздержались.

В конце апреля неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге в соседней Свердловской области. На станции возле Нижнего Тагила был совершен поджог релейного и батарейного шкафа.

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В Челябинской области неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге путем поджога релейных шкафов. На месте происшествия была найдена балаклава. «Возгорание заметили около полуночи на перегоне Супряк — Цемзавод — примерно в 20 километрах от Магнитогорска. Горело два релейных шкафа, оба были вскрыты, замки сломаны», — пишет SHOT. По информации издания, происшествие не повлияло на движение поездов — вовремя отреагировали экстренные службы. Диверсантов разыскивают. В управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу от комментариев воздержались. В конце апреля неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге в соседней Свердловской области. На станции возле Нижнего Тагила был совершен поджог релейного и батарейного шкафа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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