SHOT: неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге под Магнитогорском

В Челябинской области неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге путем поджога релейных шкафов. На месте происшествия была найдена балаклава.
«Возгорание заметили около полуночи на перегоне Супряк — Цемзавод — примерно в 20 километрах от Магнитогорска. Горело два релейных шкафа, оба были вскрыты, замки сломаны», — пишет SHOT.
По информации издания, происшествие не повлияло на движение поездов — вовремя отреагировали экстренные службы. Диверсантов разыскивают. В управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу от комментариев воздержались.
В конце апреля неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге в соседней Свердловской области. На станции возле Нижнего Тагила был совершен поджог релейного и батарейного шкафа.
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