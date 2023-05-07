Сексолог раскрыл опасность просмотра порно в подростковом возрасте

Врач-сексолог: просмотр порно в подростковом возрасте ведет к ряду расстройств в половой сфере

Порно искажает восприятие сексуальности у мужчин и женщин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Просмотр порно в подростковом возрасте может привести к ряду расстройств в половой сфере, таких как эректильная дисфункция, ранняя эякуляция и трудность с достижением оргазма. О этом сообщил врач-сексолог, психотерапевт Олег Гулько.

«В период подросткового возраста, который характеризуется гиперсексуальностью у мужчин, порнографические материалы будут не только вызывать сексуальные реакции, но и служить источником формирования будущего поведения и предпочтений в сексуальной сфере. Большинство подобных фильмов постановочные и они формируют искаженные представления о мужской и женской сексуальности, все это может привести к тому, что у мужчины могут возникнуть такие сексуальные проблемы, как эректильная дисфункция и ускоренная эякуляция» — рассказал Гулько изданию « Газета.ru» .

Врач-сексолог добавил, что факторы искаженного представления о сексе могут повлиять как на физическое, так и психологическое восприятие сексуальности. «При отсутствии положительного реального сексуального опыта, может происходить ориентация на видео, где есть не только сексуальный компонент возбуждения, но и эмоциональный. Это различные формы агрессии, унижения, страха, увеличения количества партнеров или выбора неподходящих для секса мест», — сообщил Гулько.

По словам эксперта, чтобы противодействовать влиянию порнографии, необходимо вводить широкое образования в сфере полового просвещения людей. Это поможет сформировать у человека здоровое психосексуальное развитие.

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