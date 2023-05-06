В районе ЯНАО ввели меру поддержки для детей участников СВО

Дети участников СВО смогут бесплатно ездить на катерах и ТРЭКОЛах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шурышкарском райне (ЯНАО) дети участников СВО смогут бесплатно передвигаться на муниципальных катерах и ТРЭКОЛах, курсирующих между поселениями. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

«Приняли и еще одну меру поддержки. Для детей участников СВО проезд на муниципальном транспорте сделали бесплатным. Речь идет о КС и ТРЭКОЛах, курсирующих между поселениями района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проездными дети смогут воспользоваться сразу, как стартует пассажирская навигация. Срок установлен с 1 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО ввели дополнительные выплаты для участников спецоперации. Бойцам будут выплачивать еще по 300 тысяч рублей на покупку необходимых для службы вещей.