06 мая 2023
05 мая 2023
04 мая 2023

В районе ЯНАО ввели меру поддержки для детей участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, ученики, дети, пилотки, школьники
Дети участников СВО смогут бесплатно ездить на катерах и ТРЭКОЛах Фото:

В Шурышкарском райне (ЯНАО) дети участников СВО смогут бесплатно передвигаться на муниципальных катерах и ТРЭКОЛах, курсирующих между поселениями. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

«Приняли и еще одну меру поддержки. Для детей участников СВО проезд на муниципальном транспорте сделали бесплатным. Речь идет о КС и ТРЭКОЛах, курсирующих между поселениями района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проездными дети смогут воспользоваться сразу, как стартует пассажирская навигация. Срок установлен с 1 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО ввели дополнительные выплаты для участников спецоперации. Бойцам будут выплачивать еще по 300 тысяч рублей на покупку необходимых для службы вещей.

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В Шурышкарском райне (ЯНАО) дети участников СВО смогут бесплатно передвигаться на муниципальных катерах и ТРЭКОЛах, курсирующих между поселениями. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципалитета Олег Попов. «Приняли и еще одну меру поддержки. Для детей участников СВО проезд на муниципальном транспорте сделали бесплатным. Речь идет о КС и ТРЭКОЛах, курсирующих между поселениями района», — говорится в сообщении. Отмечается, что проездными дети смогут воспользоваться сразу, как стартует пассажирская навигация. Срок установлен с 1 июня. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО ввели дополнительные выплаты для участников спецоперации. Бойцам будут выплачивать еще по 300 тысяч рублей на покупку необходимых для службы вещей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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