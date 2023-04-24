В ЯНАО для участников СВО ввели дополнительные выплаты

25 апреля 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Заключившим контракт после 14 февраля 2023 года, будут дополнительно выплачивать еще 300 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти ЯНАО ввели дополнительные выплаты для участников спецоперации. Как сообщили URA.RU в региональном правительстве, бойцам будут выплачивать еще по 300 тысяч рублей на покупку необходимых для службы вещей. «С таким предложением обращались контрактники и добровольцы, уходящие в зону СВО из военкоматов Ямала. Они просили предусмотреть средства „на сборы“ — то есть покупку необходимых бытовых вещей, одежды, предметов первой необходимости, рюкзаков, элементов обмундирования на первое время. Принято решение выплачивать бойцам, заключившим контракт после 14 февраля 2023 года, дополнительно еще 300 тысяч рублей. При этом отчитываться о покупках и прилагать чеки будет не нужно», — говорится в сообщении. В правительстве напомнили, что каждый военнослужащий получит единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей и сертификат на реабилитацию — 120 тысяч рублей. Также каждой семье предоставлен социальный куратор, который помогает решать юридические, психологические и бытовые вопросы. Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. По словам президента страны Владимира Путина, основная цель — защита мирного населения Донбасса.

Власти ЯНАО ввели дополнительные выплаты для участников спецоперации. Как сообщили URA.RU в региональном правительстве, бойцам будут выплачивать еще по 300 тысяч рублей на покупку необходимых для службы вещей. «С таким предложением обращались контрактники и добровольцы, уходящие в зону СВО из военкоматов Ямала. Они просили предусмотреть средства „на сборы“ — то есть покупку необходимых бытовых вещей, одежды, предметов первой необходимости, рюкзаков, элементов обмундирования на первое время. Принято решение выплачивать бойцам, заключившим контракт после 14 февраля 2023 года, дополнительно еще 300 тысяч рублей. При этом отчитываться о покупках и прилагать чеки будет не нужно», — говорится в сообщении. В правительстве напомнили, что каждый военнослужащий получит единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей и сертификат на реабилитацию — 120 тысяч рублей. Также каждой семье предоставлен социальный куратор, который помогает решать юридические, психологические и бытовые вопросы. Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. По словам президента страны Владимира Путина, основная цель — защита мирного населения Донбасса.