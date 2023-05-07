В Турции объяснили, почему не вводят санкции против России

Глава МИД Турции Чавушоглу: вводить санкции против РФ очень рискованно

07 мая 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Санкции против РФ могут нанести вред турецкой экономике и энергетике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Турция не вводит санкции в отношении России, так как это слишком рискованно для экономики страны и ее энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Эти заявления [о санкциях против РФ] очень рискованны для отечественной экономики и энергетики. Нужно понимать это», — сказал Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит турецкое издание Habertürk . После начала спецоперации на Украине многие государства ввели санкции против России, пытаясь отрезать ее от мира. Однако официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что Анкара не намерена присоединяться к давлению на Москву, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже Чавушоглу сказал, что Турция не позволит вводить рестрикции против российской стороны через Анкару.

Турция не вводит санкции в отношении России, так как это слишком рискованно для экономики страны и ее энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Эти заявления [о санкциях против РФ] очень рискованны для отечественной экономики и энергетики. Нужно понимать это», — сказал Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит турецкое издание Habertürk. После начала спецоперации на Украине многие государства ввели санкции против России, пытаясь отрезать ее от мира. Однако официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что Анкара не намерена присоединяться к давлению на Москву, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже Чавушоглу сказал, что Турция не позволит вводить рестрикции против российской стороны через Анкару.