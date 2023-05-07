Подполковник Иванников заявил о сговоре Украины и Молдовы против россиян

08 мая 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Против Приднестровья используют Leopard, сказал Олег Иванников Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Кишинев и Киев договорились ликвидировать Приднестровье и подвергнуть русское население республики террору. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников. «Украинские вооруженные силы вступили в сговор с руководством Кишинева и вынашивают планы ликвидации Приднестровской Молдавской Республики. Поэтому концентрируют там войска. Зная, что российских десантников всего 1700 человек, а Вооруженных сил в Приднестровской Молдавской Республике — 7500. Оказать сопротивление ВСУ они технически не могут, так как нет тяжелого вооружения. В теории, есть 80 тысяч резервистов, но собрать их в короткий срок было бы очень проблематично», — сказал Олег Иванников. По его словам, против жителей Приднестровья могут использовать танки Leopard. «Я бы хотел напомнить, что там проживает около 500 000 человек. 250 тысяч из которых являются гражданами России. Поэтому начнется настоящий террор. Вполне возможны провокации. К этому нужно быть готовыми. Танки Leopard, которые замечены в Одессе, будут обязательно использованы в случае нападения на Приднестровскую Молдавскую Республику», — отметил подполковник. Украинские военные были переброшены в Одесскую область для подготовки к провокации против непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Молдавия все сильнее «дрейфует» в сторону процветания русофобии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кишинев и Киев договорились ликвидировать Приднестровье и подвергнуть русское население республики террору. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников. «Украинские вооруженные силы вступили в сговор с руководством Кишинева и вынашивают планы ликвидации Приднестровской Молдавской Республики. Поэтому концентрируют там войска. Зная, что российских десантников всего 1700 человек, а Вооруженных сил в Приднестровской Молдавской Республике — 7500. Оказать сопротивление ВСУ они технически не могут, так как нет тяжелого вооружения. В теории, есть 80 тысяч резервистов, но собрать их в короткий срок было бы очень проблематично», — сказал Олег Иванников. По его словам, против жителей Приднестровья могут использовать танки Leopard. «Я бы хотел напомнить, что там проживает около 500 000 человек. 250 тысяч из которых являются гражданами России. Поэтому начнется настоящий террор. Вполне возможны провокации. К этому нужно быть готовыми. Танки Leopard, которые замечены в Одессе, будут обязательно использованы в случае нападения на Приднестровскую Молдавскую Республику», — отметил подполковник. Украинские военные были переброшены в Одесскую область для подготовки к провокации против непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Молдавия все сильнее «дрейфует» в сторону процветания русофобии.