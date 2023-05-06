06 мая 2023

На шоссе Тюнина в Кургане загорелся рынок. Видео

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Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
О возгорании сообщили очевидцы (архивное фото) Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

На шоссе Тюнина в Кургане горит строительный рынок. Об этом рассказали очевидцы.

«Пожар в Кургане. На шоссе Тюнина полыхает стройрынок», — указано в telegram-канале «Курганистан». Там же выложено видео.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков посоветовал населению эвакуироваться в случае угрозы распространения огня. Сообщалось, что прокурор региона Андрей Назаров выехал к месту пожаров на шоссе Тюнина в Кургане. В городе открыли Кировский мост для эвакуации.

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На шоссе Тюнина в Кургане горит строительный рынок. Об этом рассказали очевидцы. «Пожар в Кургане. На шоссе Тюнина полыхает стройрынок», — указано в telegram-канале «Курганистан». Там же выложено видео. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков посоветовал населению эвакуироваться в случае угрозы распространения огня. Сообщалось, что прокурор региона Андрей Назаров выехал к месту пожаров на шоссе Тюнина в Кургане. В городе открыли Кировский мост для эвакуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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