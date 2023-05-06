О возгорании сообщили очевидцы (архивное фото)
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
На шоссе Тюнина в Кургане горит строительный рынок. Об этом рассказали очевидцы.
«Пожар в Кургане. На шоссе Тюнина полыхает стройрынок», — указано в telegram-канале «Курганистан». Там же выложено видео.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков посоветовал населению эвакуироваться в случае угрозы распространения огня. Сообщалось, что прокурор региона Андрей Назаров выехал к месту пожаров на шоссе Тюнина в Кургане. В городе открыли Кировский мост для эвакуации.
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