На шоссе Тюнина в Кургане загорелся рынок. Видео

07 мая 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

О возгорании сообщили очевидцы (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 На шоссе Тюнина в Кургане горит строительный рынок. Об этом рассказали очевидцы. «Пожар в Кургане. На шоссе Тюнина полыхает стройрынок», — указано в telegram-канале «Курганистан». Там же выложено видео. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков посоветовал населению эвакуироваться в случае угрозы распространения огня. Сообщалось, что прокурор региона Андрей Назаров выехал к месту пожаров на шоссе Тюнина в Кургане. В городе открыли Кировский мост для эвакуации.

На шоссе Тюнина в Кургане горит строительный рынок. Об этом рассказали очевидцы. «Пожар в Кургане. На шоссе Тюнина полыхает стройрынок», — указано в telegram-канале «Курганистан». Там же выложено видео. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков посоветовал населению эвакуироваться в случае угрозы распространения огня. Сообщалось, что прокурор региона Андрей Назаров выехал к месту пожаров на шоссе Тюнина в Кургане. В городе открыли Кировский мост для эвакуации.