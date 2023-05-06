В Перми займутся реставрацией легендарного советского истребителя Ил-2. Машину спустя почти 80 лет достали со дна Керченского пролива водолазы. Специалисты Российского географического общества попросили пермских реставраторов помочь восстановить легендарный штурмовик, пояснили в пресс-службе правительства региона.
«Этот штурмовик был обнаружен на глубине 10 метров. <…> Двухместный самолет будет аутентичным памятником, собранным из „родных“ деталей, с мотором, на открытом шасси, с открывающееся кабиной и пулеметно-пушечным вооружением. Штурмовик станет <…> активным участником выставок, съемок в фильмах и так далее», — написано на сайте краевого правительства.
На текущий момент известно, что эта модель участвовала в боях. Самолет был атакован вражеским истребителем и сбит.
Ранее в центре Перми на площади перед Органным залом установили артиллерийское орудие. Как пояснили в правительстве региона, это часть выставки «Оружие Победы».
Самолет привезли в Пермь
Фото: сайт правительства Пермского края
В ближайшие дни специалисты сделают описание, подбор технической документации и проведут консервацию самолета
В Перми займутся реставрацией легендарного советского истребителя Ил-2. Машину спустя почти 80 лет достали со дна Керченского пролива водолазы. Специалисты Российского географического общества попросили пермских реставраторов помочь восстановить легендарный штурмовик, пояснили в пресс-службе правительства региона. «Этот штурмовик был обнаружен на глубине 10 метров. <…> Двухместный самолет будет аутентичным памятником, собранным из „родных“ деталей, с мотором, на открытом шасси, с открывающееся кабиной и пулеметно-пушечным вооружением. Штурмовик станет <…> активным участником выставок, съемок в фильмах и так далее», — написано на сайте краевого правительства. На текущий момент известно, что эта модель участвовала в боях. Самолет был атакован вражеским истребителем и сбит. Ранее в центре Перми на площади перед Органным залом установили артиллерийское орудие. Как пояснили в правительстве региона, это часть выставки «Оружие Победы».