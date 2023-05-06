06 мая 2023
05 мая 2023

Пермские реставраторы восстановят поднятый со дна Керченского пролива штурмовик Ил-2. Фото

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Самолет переделают в памятник Фото:

В Перми займутся реставрацией легендарного советского истребителя Ил-2. Машину спустя почти 80 лет достали со дна Керченского пролива водолазы. Специалисты Российского географического общества попросили пермских реставраторов помочь восстановить легендарный штурмовик, пояснили в пресс-службе правительства региона.

«Этот штурмовик был обнаружен на глубине 10 метров. <…> Двухместный самолет будет аутентичным памятником, собранным из „родных“ деталей, с мотором, на открытом шасси, с открывающееся кабиной и пулеметно-пушечным вооружением. Штурмовик станет <…> активным участником выставок, съемок в фильмах и так далее», — написано на сайте краевого правительства.

На текущий момент известно, что эта модель участвовала в боях. Самолет был атакован вражеским истребителем и сбит.

Ранее в центре Перми на площади перед Органным залом установили артиллерийское орудие. Как пояснили в правительстве региона, это часть выставки «Оружие Победы».

Самолет привезли в Пермь
Самолет привезли в Пермь
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В ближайшие дни специалисты сделают описание, подбор технической документации и проведут консервацию самолета
В ближайшие дни специалисты сделают описание, подбор технической документации и проведут консервацию самолета
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В Перми займутся реставрацией легендарного советского истребителя Ил-2. Машину спустя почти 80 лет достали со дна Керченского пролива водолазы. Специалисты Российского географического общества попросили пермских реставраторов помочь восстановить легендарный штурмовик, пояснили в пресс-службе правительства региона. «Этот штурмовик был обнаружен на глубине 10 метров. <…> Двухместный самолет будет аутентичным памятником, собранным из „родных“ деталей, с мотором, на открытом шасси, с открывающееся кабиной и пулеметно-пушечным вооружением. Штурмовик станет <…> активным участником выставок, съемок в фильмах и так далее», — написано на сайте краевого правительства. На текущий момент известно, что эта модель участвовала в боях. Самолет был атакован вражеским истребителем и сбит. Ранее в центре Перми на площади перед Органным залом установили артиллерийское орудие. Как пояснили в правительстве региона, это часть выставки «Оружие Победы».
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