Telegraph раскрыло, как новые ракеты РФ рушат планы Украины по наступлению

Telegraph: частые атаки российских ракет рушат планы по наступлению ВСУ

07 мая 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

Российские ракеты могут повлиять на наступление ВСУ Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы (ВС) России с помощью ракет с большим радиусом действия могут не отправляться на рискованные вылеты близ линии фронта. Такое оружие не только представляет угрозу для ВСУ, но и может помешать глобальному наступлению Киева из-за интенсивности атак по украинским подразделениям. Об этом написали в британском издании The Telegraph со ссылкой на официальные лица из Украины. «По оценкам украинских официальных лиц, силы Москвы сбрасывают на поле боя не менее 20 планирующих бомб в день. В то время как мир ожидает ожидаемого контрнаступления Украины, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование оружия (ракет Россией — прим. URA.RU) может вынудить Киев внести в последнюю минуту изменения в свое оперативное планирование», — написали в издании. В материале указали, что российские ракеты оснащены крыльями и системами навигации, что позволяет устанавливать траекторию полета до цели. Также представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что ракеты из России представляют «очень серьезную угрозу». По его словам, дополнительный радиус действия дает российской авиации возможность избежать рискованных вылетов рядом с линией фронта. Ранее стало известно, что украинская армия готовит масштабное наступление весной 2023 года. Однако недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступления в мире сильно переоценены. Также он сказал, что после этой операции боевые действия в зоне спецоперации не закончатся. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы (ВС) России с помощью ракет с большим радиусом действия могут не отправляться на рискованные вылеты близ линии фронта. Такое оружие не только представляет угрозу для ВСУ, но и может помешать глобальному наступлению Киева из-за интенсивности атак по украинским подразделениям. Об этом написали в британском издании The Telegraph со ссылкой на официальные лица из Украины. «По оценкам украинских официальных лиц, силы Москвы сбрасывают на поле боя не менее 20 планирующих бомб в день. В то время как мир ожидает ожидаемого контрнаступления Украины, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование оружия (ракет Россией — прим. URA.RU) может вынудить Киев внести в последнюю минуту изменения в свое оперативное планирование», — написали в издании. В материале указали, что российские ракеты оснащены крыльями и системами навигации, что позволяет устанавливать траекторию полета до цели. Также представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что ракеты из России представляют «очень серьезную угрозу». По его словам, дополнительный радиус действия дает российской авиации возможность избежать рискованных вылетов рядом с линией фронта. Ранее стало известно, что украинская армия готовит масштабное наступление весной 2023 года. Однако недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступления в мире сильно переоценены. Также он сказал, что после этой операции боевые действия в зоне спецоперации не закончатся.