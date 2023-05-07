В Свердловской области площадь пожаров за сутки увеличилась до 51 тысячи гектаров

К 8 мая площадь действующих пожаров свыше 47 тысячи гектаров Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Площадь пожаров в Свердловской области за 7 мая составила более 51 тысяч гектаров. В регионе зафиксировали 70 природных пожаров, в ночь на 8 мая осталось действующих 60 площадью более 47 тысяч гектаров, сообщили в соцсети.

«Оперативная информация на 00.00 8 мая: в регионе за сутки зарегистрировано 70 природных пожаров на площади 51416 гектаров. Ликвидировано 10 пожаров на площади 4077,3 гектара. Действует 60 пожаров на площади 47338,71 гектара. Из них локализовано 13 пожаров на площади 1810,41 гектара.», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола».

По данным в соцсети, самая сложная обстановка сейчас в Асбесте, там действует три пожара площадью 6700 гектаров, однако угрозы населенным пунктам нет. Также в Реже площадь трех пожаров достигла 6270 гектаров. В Тугулыме действуют четыре лесных пожара общей площадью 5378,4 гектара, из деревни Дубровина эвакуировали 55 свердловчан, сообщили в соцсети.

В Свердловской области лесные пожары активизировались в ночь на 7 мая. В департаменте информационной политики региона сообщали, что пожары охватили 16 территорий Свердловской области. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о лесных пожарах в регионе.