Аналитики предупредили о рисках изменения цен на нефть

Аналитик Александр Фролов: нефть закрепится на уровне 80 долларов за баррель

08 мая 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

Страны ОПЕК+ пытаются контролировать цены на нефть Фото: Александр Елизаров © URA.RU Коллективное снижение производства нефти странами ОПЕК+ приведет к изменению цен на этот ресурс, а самым вероятным исходом станет рост до 80 долларов за баррель. Такую позицию высказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Эффект от добровольного сокращения производства нефти странами соглашения начнет уверенно оказывать влияние на рынок к концу текущего месяца. Цены на нефть могут закрепиться на текущем уровне или показать рост до 80 долларов в ближайший месяц. Резкий обвал цен сырья вряд ли возможен, так как существует регулирующая структура — ОПЕК+, которая следит за балансом спроса и предложения на рынке», — передают «Известия» слова Фролова. По его мнению, стоимость нефти на уровне 70 долларов неприбыльна для добывающих стран, особенно США и Норвегии. Поэтому члены ОПЕК+ могут создать дефицит, который будет никому не выгоден, однако будет вынужденным из-за низких цен. «Если стоимость снизится ниже уровня 70 долларов, это станет причиной дополнительных мер со стороны ОПЕК+ для укрепления котировок», — заявил замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. Ранее стало известно, что производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Сделка была продлена до 31 декабря 2023 года, передает RT. По мнению Bloomberg, этим решением Россия нашла себе друга в лице Саудовской Аравии, которая поддержала стремление поддерживать цены на нефть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коллективное снижение производства нефти странами ОПЕК+ приведет к изменению цен на этот ресурс, а самым вероятным исходом станет рост до 80 долларов за баррель. Такую позицию высказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Эффект от добровольного сокращения производства нефти странами соглашения начнет уверенно оказывать влияние на рынок к концу текущего месяца. Цены на нефть могут закрепиться на текущем уровне или показать рост до 80 долларов в ближайший месяц. Резкий обвал цен сырья вряд ли возможен, так как существует регулирующая структура — ОПЕК+, которая следит за балансом спроса и предложения на рынке», — передают «Известия» слова Фролова. По его мнению, стоимость нефти на уровне 70 долларов неприбыльна для добывающих стран, особенно США и Норвегии. Поэтому члены ОПЕК+ могут создать дефицит, который будет никому не выгоден, однако будет вынужденным из-за низких цен. «Если стоимость снизится ниже уровня 70 долларов, это станет причиной дополнительных мер со стороны ОПЕК+ для укрепления котировок», — заявил замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. Ранее стало известно, что производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Сделка была продлена до 31 декабря 2023 года, передает RT. По мнению Bloomberg, этим решением Россия нашла себе друга в лице Саудовской Аравии, которая поддержала стремление поддерживать цены на нефть.