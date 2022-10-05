Bloomberg: Путин нашел с кем пройти непростые времена

Bloomberg: Саудовская Аравия — настоящий друг России

06 октября 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

Издание сообщает, что Саудовская Аравия сотрудничает с Россией с целью снижения целевых показателей добычи нефти Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин нашел для России нового партнера в лице Саудовской Аравии. Об этом пишет Boomberg. «Сегодня Путин узнал, что у него есть по крайней мере один настоящий друг: Саудовская Аравия, которая наряду с Россией возглавляет ОПЕК+ (Организацию стран — экспортеров нефти)», — пишет издание. Blomberg отмечает, что королевство сотрудничает с Россией с целью снижения целевых показателей добычи нефти ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в день, чтобы поддержать цены на нефть. Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. После такого решения в Белом доме пришли к заключению, что страны ОПЕК+ солидарны с Россией.

Президент России Владимир Путин нашел для России нового партнера в лице Саудовской Аравии. Об этом пишет Boomberg. «Сегодня Путин узнал, что у него есть по крайней мере один настоящий друг: Саудовская Аравия, которая наряду с Россией возглавляет ОПЕК+ (Организацию стран — экспортеров нефти)», — пишет издание. Blomberg отмечает, что королевство сотрудничает с Россией с целью снижения целевых показателей добычи нефти ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в день, чтобы поддержать цены на нефть. Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. После такого решения в Белом доме пришли к заключению, что страны ОПЕК+ солидарны с Россией.