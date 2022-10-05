05 октября 2022

Bloomberg: Путин нашел с кем пройти непростые времена

Bloomberg: Саудовская Аравия — настоящий друг России
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Издание сообщает, что Саудовская Аравия сотрудничает с Россией с целью снижения целевых показателей добычи нефти Фото:

Президент России Владимир Путин нашел для России нового партнера в лице Саудовской Аравии. Об этом пишет Boomberg.

«Сегодня Путин узнал, что у него есть по крайней мере один настоящий друг: Саудовская Аравия, которая наряду с Россией возглавляет ОПЕК+ (Организацию стран — экспортеров нефти)», — пишет издание. Blomberg отмечает, что королевство сотрудничает с Россией с целью снижения целевых показателей добычи нефти ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в день, чтобы поддержать цены на нефть.

Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. После такого решения в Белом доме пришли к заключению, что страны ОПЕК+ солидарны с Россией.

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Президент России Владимир Путин нашел для России нового партнера в лице Саудовской Аравии. Об этом пишет Boomberg. «Сегодня Путин узнал, что у него есть по крайней мере один настоящий друг: Саудовская Аравия, которая наряду с Россией возглавляет ОПЕК+ (Организацию стран — экспортеров нефти)», — пишет издание. Blomberg отмечает, что королевство сотрудничает с Россией с целью снижения целевых показателей добычи нефти ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в день, чтобы поддержать цены на нефть. Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. После такого решения в Белом доме пришли к заключению, что страны ОПЕК+ солидарны с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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