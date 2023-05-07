Матвиенко: Запад воспитывает на Украине нацизм

08 мая 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко: между Россией и Западом произошел глубокий разлом Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Украине возродился нацизм, а западные страны поддерживают его для достижения собственных целей. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Сегодня видно, какой новый глубокий разлом произошел между нами и Западом. На Украине возродился нацизм, который Европа и Америка не просто стараются не замечать, но одобряют ради достижения своих целей, подпитывают оружием и технологиями», — сообщила Матвиенко . Текст заявления опубликован на официальном сайте верхней палаты парламента. Спикер Совфеда отметила, что Запад не сможет снять с себя вину за это. Поддержка Европы и США фактически привела «к созданию Киевом радикальных террористических движений, которые устраивают подлые атаки на безоружных людей». Союзники поставляют Украине оружие и технологии. Матвиенко подчеркнула, что западные политики для борьбы против РФ используют любые средства. «В эти дни, когда Россия готовится праздновать День Великой Победы, мне бы хотелось, чтобы к этому вместе с нами готовился и весь мир», — поделилась Матвиенко. Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявлял, что украинские националисты считают себя наследниками немецких нацистов и не скрывают этого. Они наносят на технику свастику и используют нацистские названия.

На Украине возродился нацизм, а западные страны поддерживают его для достижения собственных целей. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Сегодня видно, какой новый глубокий разлом произошел между нами и Западом. На Украине возродился нацизм, который Европа и Америка не просто стараются не замечать, но одобряют ради достижения своих целей, подпитывают оружием и технологиями», — сообщила Матвиенко. Текст заявления опубликован на официальном сайте верхней палаты парламента. Спикер Совфеда отметила, что Запад не сможет снять с себя вину за это. Поддержка Европы и США фактически привела «к созданию Киевом радикальных террористических движений, которые устраивают подлые атаки на безоружных людей». Союзники поставляют Украине оружие и технологии. Матвиенко подчеркнула, что западные политики для борьбы против РФ используют любые средства. «В эти дни, когда Россия готовится праздновать День Великой Победы, мне бы хотелось, чтобы к этому вместе с нами готовился и весь мир», — поделилась Матвиенко. Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявлял, что украинские националисты считают себя наследниками немецких нацистов и не скрывают этого. Они наносят на технику свастику и используют нацистские названия.