Курганский синоптик раскрыл, когда в регион придут дожди

Дождей в Курганской области не будет ближайшую неделю

08 мая 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

В ближайшие 7-10 дней в Кургане не будет дождей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в ближайшую неделю не прогнозируются существенные дожди. Май ожидается с существенным дефицитом влаги, сообщает URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн. «В ближайшие 7-10 дней в Кургане не прогнозируются существенные дожди. Вероятность осадков есть ночью 11 мая, но ожидается лишь 1-2 мм, что очень мало. В целом, прогноз до 22 мая — это 9-11 мм осадков. Это означает, что май выйдет с существенным дефицитом влаги», — сообщает Винштейн. Также синоптик рассказал, что 7 мая в Кургане были зафиксированы порывы ветра 17 метров в секунду. Порывы до 10 метров в секунду ожидаются 8 мая. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в выходные ожидается жаркая погода без осадков. Местами температура воздуха составит до +35 градусов.





В Кургане в ближайшую неделю не прогнозируются существенные дожди. Май ожидается с существенным дефицитом влаги, сообщает URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн. «В ближайшие 7-10 дней в Кургане не прогнозируются существенные дожди. Вероятность осадков есть ночью 11 мая, но ожидается лишь 1-2 мм, что очень мало. В целом, прогноз до 22 мая — это 9-11 мм осадков. Это означает, что май выйдет с существенным дефицитом влаги», — сообщает Винштейн. Также синоптик рассказал, что 7 мая в Кургане были зафиксированы порывы ветра 17 метров в секунду. Порывы до 10 метров в секунду ожидаются 8 мая. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в выходные ожидается жаркая погода без осадков. Местами температура воздуха составит до +35 градусов.