07 мая 2023

Курганский синоптик раскрыл, когда в регион придут дожди

Дождей в Курганской области не будет ближайшую неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, зонт, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
В ближайшие 7-10 дней в Кургане не будет дождей Фото:

В Кургане в ближайшую неделю не прогнозируются существенные дожди. Май ожидается с существенным дефицитом влаги, сообщает URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В ближайшие 7-10 дней в Кургане не прогнозируются существенные дожди. Вероятность осадков есть ночью 11 мая, но ожидается лишь 1-2 мм, что очень мало. В целом, прогноз до 22 мая — это 9-11 мм осадков. Это означает, что май выйдет с существенным дефицитом влаги», — сообщает Винштейн.

Также синоптик рассказал, что 7 мая в Кургане были зафиксированы порывы ветра 17 метров в секунду. Порывы до 10 метров в секунду ожидаются 8 мая.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в выходные ожидается жаркая погода без осадков. Местами температура воздуха составит до +35 градусов.

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В Кургане в ближайшую неделю не прогнозируются существенные дожди. Май ожидается с существенным дефицитом влаги, сообщает URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн. «В ближайшие 7-10 дней в Кургане не прогнозируются существенные дожди. Вероятность осадков есть ночью 11 мая, но ожидается лишь 1-2 мм, что очень мало. В целом, прогноз до 22 мая — это 9-11 мм осадков. Это означает, что май выйдет с существенным дефицитом влаги», — сообщает Винштейн. Также синоптик рассказал, что 7 мая в Кургане были зафиксированы порывы ветра 17 метров в секунду. Порывы до 10 метров в секунду ожидаются 8 мая. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в выходные ожидается жаркая погода без осадков. Местами температура воздуха составит до +35 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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