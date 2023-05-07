Курганский синоптик раскрыл, когда в регион придут дожди

В Кургане в ближайшую неделю не прогнозируются существенные дожди. Май ожидается с существенным дефицитом влаги, сообщает URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн.
«В ближайшие 7-10 дней в Кургане не прогнозируются существенные дожди. Вероятность осадков есть ночью 11 мая, но ожидается лишь 1-2 мм, что очень мало. В целом, прогноз до 22 мая — это 9-11 мм осадков. Это означает, что май выйдет с существенным дефицитом влаги», — сообщает Винштейн.
Также синоптик рассказал, что 7 мая в Кургане были зафиксированы порывы ветра 17 метров в секунду. Порывы до 10 метров в секунду ожидаются 8 мая.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в выходные ожидается жаркая погода без осадков. Местами температура воздуха составит до +35 градусов.
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