Глава МЧС России прибыл в Курган из-за масштабных пожаров

08 мая 2023 в 06:58 Размер текста - 17 +

Министр проведет совещание с властями Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Министр МЧС России Александр Куренков прилетел в Курган утром 8 мая, чтобы оценить обстановку и скоординировать работу по тушению пожаров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Планируется, что министр облетит пострадавшие районы Курганской области, а также проведет координационное совещание с властями региона. Вместе с Куренковым прибыли специалисты из центрального аппарата МЧС России», — сообщает РИА Новости. Огнем охвачены окрестности Кургана, люди эвакуированы из семи микрорайонов города и пяти сел округов. МЧС уже направило в регион самолеты Ил-76 и дополнительных спасателей.

Министр МЧС России Александр Куренков прилетел в Курган утром 8 мая, чтобы оценить обстановку и скоординировать работу по тушению пожаров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Планируется, что министр облетит пострадавшие районы Курганской области, а также проведет координационное совещание с властями региона. Вместе с Куренковым прибыли специалисты из центрального аппарата МЧС России», — сообщает РИА Новости. Огнем охвачены окрестности Кургана, люди эвакуированы из семи микрорайонов города и пяти сел округов. МЧС уже направило в регион самолеты Ил-76 и дополнительных спасателей.