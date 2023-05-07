07 мая 2023

Глава МЧС России прибыл в Курган из-за масштабных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , куренков александр
Министр проведет совещание с властями Курганской области Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Министр МЧС России Александр Куренков прилетел в Курган утром 8 мая, чтобы оценить обстановку и скоординировать работу по тушению пожаров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Планируется, что министр облетит пострадавшие районы Курганской области, а также проведет координационное совещание с властями региона. Вместе с Куренковым прибыли специалисты из центрального аппарата МЧС России», — сообщает РИА Новости.

Огнем охвачены окрестности Кургана, люди эвакуированы из семи микрорайонов города и пяти сел округов. МЧС уже направило в регион самолеты Ил-76 и дополнительных спасателей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр МЧС России Александр Куренков прилетел в Курган утром 8 мая, чтобы оценить обстановку и скоординировать работу по тушению пожаров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Планируется, что министр облетит пострадавшие районы Курганской области, а также проведет координационное совещание с властями региона. Вместе с Куренковым прибыли специалисты из центрального аппарата МЧС России», — сообщает РИА Новости. Огнем охвачены окрестности Кургана, люди эвакуированы из семи микрорайонов города и пяти сел округов. МЧС уже направило в регион самолеты Ил-76 и дополнительных спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...