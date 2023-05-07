Глава МЧС России прибыл в Курган из-за масштабных пожаров

Министр проведет совещание с властями Курганской области
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Министр МЧС России Александр Куренков прилетел в Курган утром 8 мая, чтобы оценить обстановку и скоординировать работу по тушению пожаров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Планируется, что министр облетит пострадавшие районы Курганской области, а также проведет координационное совещание с властями региона. Вместе с Куренковым прибыли специалисты из центрального аппарата МЧС России», — сообщает РИА Новости.
Огнем охвачены окрестности Кургана, люди эвакуированы из семи микрорайонов города и пяти сел округов. МЧС уже направило в регион самолеты Ил-76 и дополнительных спасателей.
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