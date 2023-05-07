Двое военнослужащих из ЯНАО погибли в зоне СВО

08 мая 2023 в 08:14 Размер текста - 17 +

Военнослужащие из Надымского района погибли в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения спецоперации погибли Иван Ручколамов и Радислав Анагуричи, жители Надымского района ЯНАО. Об этом сообщили в мэрии. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Ивана Ручколамова и Радислава Анагуричи. Они погибли при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции», — сообщила мэрия в официальном telegram-канале. Ручколамов родом из села Ныда, Анагуричи родился в селе Кутопьюган. Представители администрации выразили соболезнования близким. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Задействовать российских военных было решено для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР.

В зоне проведения спецоперации погибли Иван Ручколамов и Радислав Анагуричи, жители Надымского района ЯНАО. Об этом сообщили в мэрии. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Ивана Ручколамова и Радислава Анагуричи. Они погибли при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции», — сообщила мэрия в официальном telegram-канале. Ручколамов родом из села Ныда, Анагуричи родился в селе Кутопьюган. Представители администрации выразили соболезнования близким. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Задействовать российских военных было решено для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР.