07 мая 2023
06 мая 2023
05 мая 2023

Двое военнослужащих из ЯНАО погибли в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики
Военнослужащие из Надымского района погибли в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации погибли Иван Ручколамов и Радислав Анагуричи, жители Надымского района ЯНАО. Об этом сообщили в мэрии.

«Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Ивана Ручколамова и Радислава Анагуричи. Они погибли при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции», — сообщила мэрия в официальном telegram-канале.

Ручколамов родом из села Ныда, Анагуричи родился в селе Кутопьюган. Представители администрации выразили соболезнования близким.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Задействовать российских военных было решено для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне проведения спецоперации погибли Иван Ручколамов и Радислав Анагуричи, жители Надымского района ЯНАО. Об этом сообщили в мэрии. «Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Ивана Ручколамова и Радислава Анагуричи. Они погибли при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции», — сообщила мэрия в официальном telegram-канале. Ручколамов родом из села Ныда, Анагуричи родился в селе Кутопьюган. Представители администрации выразили соболезнования близким. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Задействовать российских военных было решено для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...