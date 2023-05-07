Депутат Европарламента призвал судить в Гааге Байдена, Обаму и Трампа

Действующий президент США Джо Байден, а также экс-президенты Барак Обама и Дональд Трамп должны предстать перед судом в Гааге. С таким мнением выступил депутат Европарламента Мик Уоллес.
«Пусть Обама, Трамп и Байден попадут в Международный уголовный суд», — написал Уоллес в социальных сетях. Также он добавил, что перед судом должны предстать 43-й президент США Джордж Буш-младший и экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Если этого не произойдет, то доверие к уровню правосудия Международного уголовного суда будет находиться на катастрофически низком уровне, заключил Уоллес.
Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина. В Офисе президента Украины тогда заявили, что решение об аресте — только начало. Глава Украины Владимир Зеленский принял решение организовать встречу с руководством МУС, передает Nation News.
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