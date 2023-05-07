Депутат Европарламента призвал судить в Гааге Байдена, Обаму и Трампа 08 мая 2023 в 08:29 Размер текста - 17 + Суд над всеми виновными повысит доверие к правосудию Гааги, считает Мик Уоллес Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Действующий президент США Джо Байден, а также экс-президенты Барак Обама и Дональд Трамп должны предстать перед судом в Гааге. С таким мнением выступил депутат Европарламента Мик Уоллес. «Пусть Обама, Трамп и Байден попадут в Международный уголовный суд», — написал Уоллес в социальных сетях. Также он добавил, что перед судом должны предстать 43-й президент США Джордж Буш-младший и экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Если этого не произойдет, то доверие к уровню правосудия Международного уголовного суда будет находиться на катастрофически низком уровне, заключил Уоллес. Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина. В Офисе президента Украины тогда заявили, что решение об аресте — только начало. Глава Украины Владимир Зеленский принял решение организовать встречу с руководством МУС, передает Nation News. Действующий президент США Джо Байден, а также экс-президенты Барак Обама и Дональд Трамп должны предстать перед судом в Гааге. С таким мнением выступил депутат Европарламента Мик Уоллес. «Пусть Обама, Трамп и Байден попадут в Международный уголовный суд», — написал Уоллес в социальных сетях. Также он добавил, что перед судом должны предстать 43-й президент США Джордж Буш-младший и экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Если этого не произойдет, то доверие к уровню правосудия Международного уголовного суда будет находиться на катастрофически низком уровне, заключил Уоллес. Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина. В Офисе президента Украины тогда заявили, что решение об аресте — только начало. Глава Украины Владимир Зеленский принял решение организовать встречу с руководством МУС, передает Nation News. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям