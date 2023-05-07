07 мая 2023

Депутат Европарламента призвал судить в Гааге Байдена, Обаму и Трампа

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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, статуя фемиды
Суд над всеми виновными повысит доверие к правосудию Гааги, считает Мик Уоллес Фото:
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Действующий президент США Джо Байден, а также экс-президенты Барак Обама и Дональд Трамп должны предстать перед судом в Гааге. С таким мнением выступил депутат Европарламента Мик Уоллес.

«Пусть Обама, Трамп и Байден попадут в Международный уголовный суд», — написал Уоллес в социальных сетях. Также он добавил, что перед судом должны предстать 43-й президент США Джордж Буш-младший и экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Если этого не произойдет, то доверие к уровню правосудия Международного уголовного суда будет находиться на катастрофически низком уровне, заключил Уоллес.

Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина. В Офисе президента Украины тогда заявили, что решение об аресте — только начало. Глава Украины Владимир Зеленский принял решение организовать встречу с руководством МУС, передает Nation News.

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Действующий президент США Джо Байден, а также экс-президенты Барак Обама и Дональд Трамп должны предстать перед судом в Гааге. С таким мнением выступил депутат Европарламента Мик Уоллес. «Пусть Обама, Трамп и Байден попадут в Международный уголовный суд», — написал Уоллес в социальных сетях. Также он добавил, что перед судом должны предстать 43-й президент США Джордж Буш-младший и экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Если этого не произойдет, то доверие к уровню правосудия Международного уголовного суда будет находиться на катастрофически низком уровне, заключил Уоллес. Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина. В Офисе президента Украины тогда заявили, что решение об аресте — только начало. Глава Украины Владимир Зеленский принял решение организовать встречу с руководством МУС, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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