Военкоры: ЧВК «Вагнер» продавила оборону в последней цитадели ВСУ в Бахмуте

Бойцы ЧВК «Вагнер» провели мощный штурм последних позиций Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске). Об этом пишут российские военные корреспонденты.
«В районе перекрестка улиц Леваневского и Освободителей Донбасса с наступлением темноты ЧВК Вагнер ведет штурмовые действия», — говорится в сводке telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также сообщается, что вагнеровцы углубляются в оборону ВСУ на северо-западе города. Кроме того, украинские бойцы находятся в тяжелейшей ситуации в последних западных кварталах.
Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин рассказал о продвижении войск в Бахмуте на расстояние до 280 метров, пишет RT. Пригожин также заявлял, что частная военная компания покинет город 10 мая из-за проблем с вооружением. Однако позже вагнеровцы получили распоряжение о выдаче боеприпасов от Минобороны РФ, передает
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