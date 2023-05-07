07 мая 2023

Военкоры: ЧВК «Вагнер» продавила оборону в последней цитадели ВСУ в Бахмуте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
ЧВК «Вагнер» продвигается в Бахмуте, сообщают военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» провели мощный штурм последних позиций Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске). Об этом пишут российские военные корреспонденты.

«В районе перекрестка улиц Леваневского и Освободителей Донбасса с наступлением темноты ЧВК Вагнер ведет штурмовые действия», — говорится в сводке telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также сообщается, что вагнеровцы углубляются в оборону ВСУ на северо-западе города. Кроме того, украинские бойцы находятся в тяжелейшей ситуации в последних западных кварталах.

Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин рассказал о продвижении войск в Бахмуте на расстояние до 280 метров, пишет RT. Пригожин также заявлял, что частная военная компания покинет город 10 мая из-за проблем с вооружением. Однако позже вагнеровцы получили распоряжение о выдаче боеприпасов от Минобороны РФ, передает MK.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы ЧВК «Вагнер» провели мощный штурм последних позиций Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске). Об этом пишут российские военные корреспонденты. «В районе перекрестка улиц Леваневского и Освободителей Донбасса с наступлением темноты ЧВК Вагнер ведет штурмовые действия», — говорится в сводке telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также сообщается, что вагнеровцы углубляются в оборону ВСУ на северо-западе города. Кроме того, украинские бойцы находятся в тяжелейшей ситуации в последних западных кварталах. Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин рассказал о продвижении войск в Бахмуте на расстояние до 280 метров, пишет RT. Пригожин также заявлял, что частная военная компания покинет город 10 мая из-за проблем с вооружением. Однако позже вагнеровцы получили распоряжение о выдаче боеприпасов от Минобороны РФ, передает MK.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...