07 мая 2023

Сотрудники курганской полиции ищут поджигателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
Курганские полицейские ищут виновных в пожарах Фото:

В Кургане сотрудники полиции ищут виновных в пожарах, которые вторые сутки бушуют в микрорайонах города и области. Отрабатываются версия с поджогами. Об этом URA.RU cообщили источники из числа силовиков.

«В Кургане полиция ищет виновных в пожарах. Силовики отрабатывают версию с поджогами», — рассказали источники. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что сотрудники полиции принимают меры по выявлению обстоятельств возникновения пожаров на территории региона.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки бушуют масштабные пожары. Огонь уничтожил десятки строений. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и СНТ, а также пяти населенных пунктов. Из-за пожаров в Курган вылетел министр МЧС России Александр Куренков. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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В Кургане сотрудники полиции ищут виновных в пожарах, которые вторые сутки бушуют в микрорайонах города и области. Отрабатываются версия с поджогами. Об этом URA.RU cообщили источники из числа силовиков. «В Кургане полиция ищет виновных в пожарах. Силовики отрабатывают версию с поджогами», — рассказали источники. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что сотрудники полиции принимают меры по выявлению обстоятельств возникновения пожаров на территории региона. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки бушуют масштабные пожары. Огонь уничтожил десятки строений. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и СНТ, а также пяти населенных пунктов. Из-за пожаров в Курган вылетел министр МЧС России Александр Куренков. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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