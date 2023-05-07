Сотрудники курганской полиции ищут поджигателей

08 мая 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Курганские полицейские ищут виновных в пожарах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сотрудники полиции ищут виновных в пожарах, которые вторые сутки бушуют в микрорайонах города и области. Отрабатываются версия с поджогами. Об этом URA.RU cообщили источники из числа силовиков. «В Кургане полиция ищет виновных в пожарах. Силовики отрабатывают версию с поджогами», — рассказали источники. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что сотрудники полиции принимают меры по выявлению обстоятельств возникновения пожаров на территории региона. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки бушуют масштабные пожары. Огонь уничтожил десятки строений. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и СНТ, а также пяти населенных пунктов. Из-за пожаров в Курган вылетел министр МЧС России Александр Куренков. URA.RU ведет прямую трансляцию.

В Кургане сотрудники полиции ищут виновных в пожарах, которые вторые сутки бушуют в микрорайонах города и области. Отрабатываются версия с поджогами. Об этом URA.RU cообщили источники из числа силовиков. «В Кургане полиция ищет виновных в пожарах. Силовики отрабатывают версию с поджогами», — рассказали источники. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что сотрудники полиции принимают меры по выявлению обстоятельств возникновения пожаров на территории региона. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки бушуют масштабные пожары. Огонь уничтожил десятки строений. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и СНТ, а также пяти населенных пунктов. Из-за пожаров в Курган вылетел министр МЧС России Александр Куренков. URA.RU ведет прямую трансляцию.