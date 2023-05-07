В Челябинской области ФСБ задержала диверсантов, завербованных украинскими спецслужбами

Задержанные пытались вывести из строя железную дорогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с МВД задержали в Магнитогорске трех диверсантов, которые пытались вывести из строя участок железной дороги. Как сообщил URA.RU информированный источник, мужчины были завербованы украинскими спецслужбами.

«В Магнитогорске задержано трое граждан, причастных к попытке диверсии на участке Южно-Уральской железной дороги. Они действовали в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение», — сообщил источник URA.RU.

В отношении задержанных следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 281 УК России («Диверсия»). Максимальное наказание за это преступление предусматривает пожизненное лишение свободы. Следствие будет настаивать на аресте. В управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу от комментариев воздержались.

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались совершить диверсию на железной дороге путем поджога релейных шкафов. Возгорание произошло на перегоне Супряк-Цемзавод примерно в 20 километрах от Магнитогорска. На месте ЧП были найдены балаклавы.