В Кургане запустили передвижные приемные для пострадавших от пожаров

В Кургане открыли мобильные пункты прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане начали работу передвижные приемные, открытые прокуратурой для пострадавших от пожаров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На местах пожаров, а также в пунктах временного размещения курганцев для защиты прав пострадавших от пожаров, работают территориальные прокуроры. Вопросы от граждан находятся на личном контроле прокурора области», — говорится на сайте прокуратуры Курганской области.

По информации прокуратуры, на горячие телефонные линии в Кургане можно позвонить по номерам: 8-35-22-41-15-03, 8-35-22-45-77-71, а в Шадринске: 8-35-253-7-45-59, 8-35-253-7-50-79, 8-35-253-7-67-35. «Также горячие линии открыты в прокуратуре Каргапольского района: 8-35-256-2-29-22 и 8-35-256-2-10-26 и в прокуратуре Шатровского района 8-35-257-9-13-07», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в четырех районах Кургана откроют передвижные пункты сбора заявлений от пострадавших при пожарах. Об этом информировала горожан мэр Елена Ситникова в своем telegram-канале.