Погорельцев разместили в гимназии №31 Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава Кургана Елена Ситникова приехала в пункт временного размещения пострадавших от пожаров, который находится в гимназии №31. Люди получают горячее питание, им помогают оформить документы, передает корреспондент URA.RU.

«В пункте за столами сидят около десяти человек, им помогают оформить документы. Некоторые люди в домашней одежде, в тапочках. В пункте им предоставляется трехразовое питание. Глава Кургана Елена Ситникова находится здесь», — передает корреспондент URA.RU.

В пресс-службе мэрии Кургана не смогли уточнить количество человек, размещенных в данном пункте эвакуации. Корреспондента URA.RU попросили направить письменный запрос.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали работу передвижные приемные прокуратуры для пострадавших от пожаров. В регионе вторые сутки бушуют пожары. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и СНТ, а также пяти населенных пунктов.