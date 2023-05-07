07 мая 2023

Мэр Кургана приехала в пункт эвакуации погорельцев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мало Чаусово . Пожар. Курган
Погорельцев разместили в гимназии №31 Кургана Фото:
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Глава Кургана Елена Ситникова приехала в пункт временного размещения пострадавших от пожаров, который находится в гимназии №31. Люди получают горячее питание, им помогают оформить документы, передает корреспондент URA.RU.

«В пункте за столами сидят около десяти человек, им помогают оформить документы. Некоторые люди в домашней одежде, в тапочках. В пункте им предоставляется трехразовое питание. Глава Кургана Елена Ситникова находится здесь», — передает корреспондент URA.RU.

В пресс-службе мэрии Кургана не смогли уточнить количество человек, размещенных в данном пункте эвакуации. Корреспондента URA.RU попросили направить письменный запрос.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали работу передвижные приемные прокуратуры для пострадавших от пожаров. В регионе вторые сутки бушуют пожары. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и СНТ, а также пяти населенных пунктов.

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Глава Кургана Елена Ситникова приехала в пункт временного размещения пострадавших от пожаров, который находится в гимназии №31. Люди получают горячее питание, им помогают оформить документы, передает корреспондент URA.RU. «В пункте за столами сидят около десяти человек, им помогают оформить документы. Некоторые люди в домашней одежде, в тапочках. В пункте им предоставляется трехразовое питание. Глава Кургана Елена Ситникова находится здесь», — передает корреспондент URA.RU. В пресс-службе мэрии Кургана не смогли уточнить количество человек, размещенных в данном пункте эвакуации. Корреспондента URA.RU попросили направить письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали работу передвижные приемные прокуратуры для пострадавших от пожаров. В регионе вторые сутки бушуют пожары. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и СНТ, а также пяти населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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