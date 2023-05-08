В Кургане идет борьба с пожарами в городских микрорайонах

В микрорайонах Кургана пожарные ведут борьбу с огнем. Тушение пожаров идет одновременно в разных частях города. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС России по Курганской области.
«Пожарные подразделения делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня в микрорайонах, где продолжаются пожары. Работа ведется до полной ликвидации горения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации МЧС России, общая группировка сил, задействованная на тушении в Курганской области, достигла 1 290 человек и 332 единицы техники. «Работает авиация МЧС России, самолетами и вертолетом чрезвычайного ведомства на очаги возгораний сброшено 165 тонн воды», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что глава Кургана Елена Ситникова приехала в пункт временного размещения пострадавших от пожаров, который находится в гимназии №31. Люди получают горячее питание, им помогают оформить документы.
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