В Кургане идет борьба с пожарами в городских микрорайонах

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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, некрасовский мост, чистопрудное
В Кургане пожарные ведут борьбу с огнем Фото:
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В микрорайонах Кургана пожарные ведут борьбу с огнем. Тушение пожаров идет одновременно в разных частях города. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС России по Курганской области.

«Пожарные подразделения делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня в микрорайонах, где продолжаются пожары. Работа ведется до полной ликвидации горения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации МЧС России, общая группировка сил, задействованная на тушении в Курганской области, достигла 1 290 человек и 332 единицы техники. «Работает авиация МЧС России, самолетами и вертолетом чрезвычайного ведомства на очаги возгораний сброшено 165 тонн воды», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что глава Кургана Елена Ситникова приехала в пункт временного размещения пострадавших от пожаров, который находится в гимназии №31. Люди получают горячее питание, им помогают оформить документы.

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В микрорайонах Кургана пожарные ведут борьбу с огнем. Тушение пожаров идет одновременно в разных частях города. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «Пожарные подразделения делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня в микрорайонах, где продолжаются пожары. Работа ведется до полной ликвидации горения», — сообщили в пресс-службе ведомства. По информации МЧС России, общая группировка сил, задействованная на тушении в Курганской области, достигла 1 290 человек и 332 единицы техники. «Работает авиация МЧС России, самолетами и вертолетом чрезвычайного ведомства на очаги возгораний сброшено 165 тонн воды», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что глава Кургана Елена Ситникова приехала в пункт временного размещения пострадавших от пожаров, который находится в гимназии №31. Люди получают горячее питание, им помогают оформить документы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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