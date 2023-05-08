Пермские пожарные тушат огонь в Курганской области

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Гражданская авиация. Пермь, пожарный автомобиль в аэропорту, спасатели мчс аэропорта
Курганским пожарным помогают в борьбе с огнем коллеги из Прикамья Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области, где из-за сильного порывистого ветра природные пожары перешли на ряд населенных пунктов, тушат огонь пожарные из Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

«В Курганской области ведет борьбу с крупными природными пожарами аэромобильная группировка из Прикамья. Огонь тушат 50 человек личного состава и семь единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Для борьбы с пожарами в Курганскую область, по информации МЧС России, были направлены аэромобильные группировки из Удмуртской Республики, Республики Башкортостан. «В тушении огня участвуют военнослужащие Уральского учебно-спасательного центра МЧС России и Ногинского учебно-спасательного центра МЧС России», — сообщило ведомство.

Ранее URA.RU писало, что глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков облетели территории, где была особенно сложная ситуация. Большая часть природных пожаров уже остановлена.

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В Курганской области, где из-за сильного порывистого ветра природные пожары перешли на ряд населенных пунктов, тушат огонь пожарные из Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю. «В Курганской области ведет борьбу с крупными природными пожарами аэромобильная группировка из Прикамья. Огонь тушат 50 человек личного состава и семь единиц техники», — уточнили в ведомстве. Для борьбы с пожарами в Курганскую область, по информации МЧС России, были направлены аэромобильные группировки из Удмуртской Республики, Республики Башкортостан. «В тушении огня участвуют военнослужащие Уральского учебно-спасательного центра МЧС России и Ногинского учебно-спасательного центра МЧС России», — сообщило ведомство. Ранее URA.RU писало, что глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков облетели территории, где была особенно сложная ситуация. Большая часть природных пожаров уже остановлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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