Пермские пожарные тушат огонь в Курганской области

В Курганской области, где из-за сильного порывистого ветра природные пожары перешли на ряд населенных пунктов, тушат огонь пожарные из Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю.
«В Курганской области ведет борьбу с крупными природными пожарами аэромобильная группировка из Прикамья. Огонь тушат 50 человек личного состава и семь единиц техники», — уточнили в ведомстве.
Для борьбы с пожарами в Курганскую область, по информации МЧС России, были направлены аэромобильные группировки из Удмуртской Республики, Республики Башкортостан. «В тушении огня участвуют военнослужащие Уральского учебно-спасательного центра МЧС России и Ногинского учебно-спасательного центра МЧС России», — сообщило ведомство.
Ранее URA.RU писало, что глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков облетели территории, где была особенно сложная ситуация. Большая часть природных пожаров уже остановлена.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!