В микрорайоне Смолино в пожаре уцелела церковь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В курганском микрорайоне Смолино в пожаре уцелел только храм, которому сделал подарок сенатор Сергей Муратов. Об этом URA.RU рассказал сам политик.

«В Смолино сгорело все, кроме церкви. Она осталась не тронута огнем. Буквально пару недель назад я подарил церкви дорогой престол ручной работы, сделанный в Екатеринбурге. Думал, что все зря, когда услышал про пожары. Но чудом храм огонь не тронул», — рассказал URA.RU сенатор.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки полыхают масштабные пожары. С 7 мая на территории региона введен режим ЧС. В огне сгорели десятки домов, есть пострадавшие в пожарах. Людей из микрорайонов города и населенных пунктов области эвакуировали.

В микрорайоне Смолино в пожаре сгорело все, кроме храма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU