07 мая 2023

Курганский храм, которому сделал подарок политик, уцелел в пожаре. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смолино. Последствия пожара. Курган
В микрорайоне Смолино в пожаре уцелела церковь Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

В курганском микрорайоне Смолино в пожаре уцелел только храм, которому сделал подарок сенатор Сергей Муратов. Об этом URA.RU рассказал сам политик.

«В Смолино сгорело все, кроме церкви. Она осталась не тронута огнем. Буквально пару недель назад я подарил церкви дорогой престол ручной работы, сделанный в Екатеринбурге. Думал, что все зря, когда услышал про пожары. Но чудом храм огонь не тронул», — рассказал URA.RU сенатор.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки полыхают масштабные пожары. С 7 мая на территории региона введен режим ЧС. В огне сгорели десятки домов, есть пострадавшие в пожарах. Людей из микрорайонов города и населенных пунктов области эвакуировали.

Смолино. Последствия пожара. Курган
В микрорайоне Смолино в пожаре сгорело все, кроме храма
Фото:
Смолино. Последствия пожара. Курган
Незадолго до пожара сенатор Сергей Муратов подарил церкви дорогой престол ручной работы, сделанный в Екатеринбурге
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В курганском микрорайоне Смолино в пожаре уцелел только храм, которому сделал подарок сенатор Сергей Муратов. Об этом URA.RU рассказал сам политик. «В Смолино сгорело все, кроме церкви. Она осталась не тронута огнем. Буквально пару недель назад я подарил церкви дорогой престол ручной работы, сделанный в Екатеринбурге. Думал, что все зря, когда услышал про пожары. Но чудом храм огонь не тронул», — рассказал URA.RU сенатор. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки полыхают масштабные пожары. С 7 мая на территории региона введен режим ЧС. В огне сгорели десятки домов, есть пострадавшие в пожарах. Людей из микрорайонов города и населенных пунктов области эвакуировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...