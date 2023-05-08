В соцсетях прокляли Зеленского за отмену Дня Победы

Решение Владимира Зеленского отменить День Победы на Украине встретило резкую реакцию в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи социальных сетей отреагировали на решение президента Украины Владимира Зеленского об отмене Дня Победы на Украине. По их мнению, такой шаг означает неуважение к подвигу советского народа, который обернется для украинского лидера проклятием и возмездием.

«Сколько украинцев полегло в ту войну! Все вместе советские народы бились. А теперь берет и подвиг своих предков отдает на откуп Европе. Возмездие и проклятие его самого настигнет и всю его семью. Такие вещи по судьбе не прощаются. И ведь не боится наказания от своего деда», — отреагировала пользовательница с ником Таня. Комментатор под ником Juan Pueblo пристыдил Зеленского и отметил, что на фоне уничтожения Украины ее президент не предпринимает никаких попыток мирно разрешить конфликт.

«Теперь нам нужно найти современных нацистов, скрывающихся на Украине», — написал Джей_Кинг. Пользовательница Elena.A объяснила решение Зеленского об отмене праздника желанием угодить Европе.

«День поминовения Европы», — сыронизировал комментатор Семен Семенович. Bender Bending Rodriguez после переименования на Украине Дня Победы в День Европы задался вопросом о степени причастности Европы к победе над нацизмом.

«Тот, кто забыл свою историю не имеет будущего», — написал пользователь Yahoo. Комментатор с ником Дмитрий Дмитриев предложил Владимиру Зеленскому ввести на Украине День Америки, Великобритании и Канады.

Также пользователи отметили, что за время нахождения на посту президента Украины Владимир Зеленский накопил достаточный капитал на безбедную старость и уже не чувствует ответственности за свои действия. Пользовательница Valriya M выразила сомнение в том, что рядовые украинцы одобряют такое решение собственного президента.