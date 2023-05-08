Суд арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина

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Суд над сбежавшим из тюрьмы Новиковым. Тюмень , полиция, полицейский, камера заключения
Пермякову предъявили обвинение в совершении теракта Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Суд арестовал на два месяца Александра Пермякова за попытку покушения на писателя Захара Прилепина и убийство его водителя. Об это сообщает Генеральная прокуратура России.

Новость по теме
Прилепина попытались взорвать украинские спецслужбы: главное к вечеру 6 мая

«Суд в Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина», — сообщает Генпрокуратура на сайте.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижем Новгороде. Злоумышленник заложил взрывное устройство под капот его машины Audi Q7. После детонирования взрывчатки автомобиль взорвался. Прилепин получил ранения средней тяжести, а его водитель скончался на месте. Писатель был доставлен в нижегородскую больницу имени Семашко. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. Позже он был введен в медикаментозную кому и выведен из нее спустя день после происшествия.

Через некоторое время был найден зачинщик теракта — Александр Пермяков. Осужденный признался, что действовал по заданию спецслужб Украины, пишет RT. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов косвенно подтвердил причастность спецслужб, сказав, что Украина «будет убивать россиян в любой точке мира до полной победы». Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные заявления являются признанием, что Белый Дом спонсирует терроризм киевского режима, передает телеканал 360. Пермякову предъявили обвинение в совершении теракта и незаконного оборота оружия.

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Суд арестовал на два месяца Александра Пермякова за попытку покушения на писателя Захара Прилепина и убийство его водителя. Об это сообщает Генеральная прокуратура России. «Суд в Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина», — сообщает Генпрокуратура на сайте. Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижем Новгороде. Злоумышленник заложил взрывное устройство под капот его машины Audi Q7. После детонирования взрывчатки автомобиль взорвался. Прилепин получил ранения средней тяжести, а его водитель скончался на месте. Писатель был доставлен в нижегородскую больницу имени Семашко. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. Позже он был введен в медикаментозную кому и выведен из нее спустя день после происшествия. Через некоторое время был найден зачинщик теракта — Александр Пермяков. Осужденный признался, что действовал по заданию спецслужб Украины, пишет RT. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов косвенно подтвердил причастность спецслужб, сказав, что Украина «будет убивать россиян в любой точке мира до полной победы». Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные заявления являются признанием, что Белый Дом спонсирует терроризм киевского режима, передает телеканал 360. Пермякову предъявили обвинение в совершении теракта и незаконного оборота оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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