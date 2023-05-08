Суд арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина

Пермякову предъявили обвинение в совершении теракта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Суд арестовал на два месяца Александра Пермякова за попытку покушения на писателя Захара Прилепина и убийство его водителя. Об это сообщает Генеральная прокуратура России.

«Суд в Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина», — сообщает Генпрокуратура на сайте .

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижем Новгороде. Злоумышленник заложил взрывное устройство под капот его машины Audi Q7. После детонирования взрывчатки автомобиль взорвался. Прилепин получил ранения средней тяжести, а его водитель скончался на месте. Писатель был доставлен в нижегородскую больницу имени Семашко. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. Позже он был введен в медикаментозную кому и выведен из нее спустя день после происшествия.

Через некоторое время был найден зачинщик теракта — Александр Пермяков. Осужденный признался, что действовал по заданию спецслужб Украины, пишет RT. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов косвенно подтвердил причастность спецслужб, сказав, что Украина «будет убивать россиян в любой точке мира до полной победы». Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные заявления являются признанием, что Белый Дом спонсирует терроризм киевского режима, передает телеканал 360. Пермякову предъявили обвинение в совершении теракта и незаконного оборота оружия.