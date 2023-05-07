В Свердловской области загорелась колония с сотнями заключенных. Видео

08 мая 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

В Ивделе загорелась ИК-62 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Ивделе (Свердловская область) 8 мая в исправительной колонии №62, где отбывают наказание 300 человек, загорелся чердак. Сотрудники ГУФСИН и МЧС смогли локализовать пожар, сообщили URA.RU в ГУФСИН по Свердловской области. «Утром 8 мая в ИК-62 загорелся чердак. Пожарные расчеты ГУФСИН совместно с ГПС МЧС локализовали пожар», — говорится в сообщении. Угрозы распространения огня на другие объекты в колонии нет, отметили в ведомстве. Пострадавших среди сотрудников УИС и осужденных нет. Причины возгорания уточняются. Свердловскую область охватили крупные пожары. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в регионе.

В Ивделе (Свердловская область) 8 мая в исправительной колонии №62, где отбывают наказание 300 человек, загорелся чердак. Сотрудники ГУФСИН и МЧС смогли локализовать пожар, сообщили URA.RU в ГУФСИН по Свердловской области. «Утром 8 мая в ИК-62 загорелся чердак. Пожарные расчеты ГУФСИН совместно с ГПС МЧС локализовали пожар», — говорится в сообщении. Угрозы распространения огня на другие объекты в колонии нет, отметили в ведомстве. Пострадавших среди сотрудников УИС и осужденных нет. Причины возгорания уточняются. Свердловскую область охватили крупные пожары. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в регионе.