В Ивделе загорелась ИК-62 (архивное фото)
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В Ивделе (Свердловская область) 8 мая в исправительной колонии №62, где отбывают наказание 300 человек, загорелся чердак. Сотрудники ГУФСИН и МЧС смогли локализовать пожар, сообщили URA.RU в ГУФСИН по Свердловской области.
«Утром 8 мая в ИК-62 загорелся чердак. Пожарные расчеты ГУФСИН совместно с ГПС МЧС локализовали пожар», — говорится в сообщении.
Угрозы распространения огня на другие объекты в колонии нет, отметили в ведомстве. Пострадавших среди сотрудников УИС и осужденных нет. Причины возгорания уточняются.
Свердловскую область охватили крупные пожары. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в регионе.
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