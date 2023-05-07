07 мая 2023

В Свердловской области загорелась колония с сотнями заключенных. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, тушение, последствия пожара, проливка, лиу23, лечебно исправительное учреждение23 гуфсин, пожарная охрана уис, сгоревшая колония
В Ивделе загорелась ИК-62 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Ивделе (Свердловская область) 8 мая в исправительной колонии №62, где отбывают наказание 300 человек, загорелся чердак. Сотрудники ГУФСИН и МЧС смогли локализовать пожар, сообщили URA.RU в ГУФСИН по Свердловской области.

«Утром 8 мая в ИК-62 загорелся чердак. Пожарные расчеты ГУФСИН совместно с ГПС МЧС локализовали пожар», — говорится в сообщении.

Угрозы распространения огня на другие объекты в колонии нет, отметили в ведомстве. Пострадавших среди сотрудников УИС и осужденных нет. Причины возгорания уточняются.

Свердловскую область охватили крупные пожары. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в регионе.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ивделе (Свердловская область) 8 мая в исправительной колонии №62, где отбывают наказание 300 человек, загорелся чердак. Сотрудники ГУФСИН и МЧС смогли локализовать пожар, сообщили URA.RU в ГУФСИН по Свердловской области. «Утром 8 мая в ИК-62 загорелся чердак. Пожарные расчеты ГУФСИН совместно с ГПС МЧС локализовали пожар», — говорится в сообщении. Угрозы распространения огня на другие объекты в колонии нет, отметили в ведомстве. Пострадавших среди сотрудников УИС и осужденных нет. Причины возгорания уточняются. Свердловскую область охватили крупные пожары. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...