Курганцам, пострадавшим от пожаров, восстановят документы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане пострадавшим от пожаров власти бесплатно восстановят документы. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU.

«В любом отделении МФЦ курганцы могут бесплатно восстановить следующие документы: водительские права, выписку из ЕГРН, ИНН, СНИЛС. Также жителям выдадут при необходимости — повторные свидетельства о рождении, смерти, заключении брака, изменении имени, усыновлении и удочерении», — сообщил корреспондент.

На автобусах для перевозки горожан уже расклеены объявления со списком документов, которые восстановят бесплатно. Для этого пострадавшим от пожаров необходимо будет написать заявление.

Список документов URA.RU

Ранее URA.RU писало, что в микрорайонах Кургана, пострадавших в результате пожара, будут работать передвижные пункты приема заявлений. Кроме того, в городе действует горячая линия по телефону 42-88-20 (с 8:30 до 18:00).