В Кургане пострадавшим от пожаров власти бесплатно восстановят документы. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU.
«В любом отделении МФЦ курганцы могут бесплатно восстановить следующие документы: водительские права, выписку из ЕГРН, ИНН, СНИЛС. Также жителям выдадут при необходимости — повторные свидетельства о рождении, смерти, заключении брака, изменении имени, усыновлении и удочерении», — сообщил корреспондент.
На автобусах для перевозки горожан уже расклеены объявления со списком документов, которые восстановят бесплатно. Для этого пострадавшим от пожаров необходимо будет написать заявление.
Ранее URA.RU писало, что в микрорайонах Кургана, пострадавших в результате пожара, будут работать передвижные пункты приема заявлений. Кроме того, в городе действует горячая линия по телефону 42-88-20 (с 8:30 до 18:00).
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