У курганского бизнесмена сгорела шиномонтажка на Увале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане владелец сгоревшей шиномонтажки на Увале пострадал на пепелище. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте происшествия.

«В Кургане владелец шиномонтажки на Увале лишился бизнеса. Все сгорело во время пожара. Сам бизнесмен тоже пострадал, когда упал в руины на пепелище. На шиномонтажке также жили и трудились рабочие. В момент пожара они находились в городе», — передает корреспондент URA.RU слова работников шиномонтажки.

Ранее URA.RU писало, что на шоссе Тюнина в Кургане загорелся строительный рынок. Пожар произошел вечером 7 мая, сообщали очевидцы. В Курганской области масштабные пожары бушуют уже вторые сутки. В них пострадали десятки домов и строений. По данным ТАСС, погибли шесть человек, 14 пострадали.

В Кургане сгорела шиномонтажка рядом со строительным рынком на Увале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пострадавшему владельцу бизнеса оказали скорую медицинскую помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU