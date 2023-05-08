В Кремле отреагировали на отмену Дня Победы на Украине

Песков: для многих украинцев День Победы остается священным
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Для многих украинцев День Победы — это священный праздник, заявил Дмитрий Песков Фото:

Несмотря на принятое украинским президентом Владимиром Зеленским решения об отмене Дня Победы, на Украине проживает множество людей, для которых этот день остается священным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мы убеждены, что на Украине много людей, для которых этот день священный. Есть ветераны, их родные и близкие, для которых День Победы останется святым днем», — заявил Песков.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ об отмене празднования 9 мая Дня Победы. Вместо этого в этот день на Украине будет праздноваться День Европы.

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Несмотря на принятое украинским президентом Владимиром Зеленским решения об отмене Дня Победы, на Украине проживает множество людей, для которых этот день остается священным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы убеждены, что на Украине много людей, для которых этот день священный. Есть ветераны, их родные и близкие, для которых День Победы останется святым днем», — заявил Песков. Ранее Владимир Зеленский подписал указ об отмене празднования 9 мая Дня Победы. Вместо этого в этот день на Украине будет праздноваться День Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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