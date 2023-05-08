В Кремле отреагировали на отмену Дня Победы на Украине

Песков: для многих украинцев День Победы остается священным

08 мая 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Для многих украинцев День Победы — это священный праздник, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на принятое украинским президентом Владимиром Зеленским решения об отмене Дня Победы, на Украине проживает множество людей, для которых этот день остается священным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы убеждены, что на Украине много людей, для которых этот день священный. Есть ветераны, их родные и близкие, для которых День Победы останется святым днем», — заявил Песков. Ранее Владимир Зеленский подписал указ об отмене празднования 9 мая Дня Победы. Вместо этого в этот день на Украине будет праздноваться День Европы.

Несмотря на принятое украинским президентом Владимиром Зеленским решения об отмене Дня Победы, на Украине проживает множество людей, для которых этот день остается священным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы убеждены, что на Украине много людей, для которых этот день священный. Есть ветераны, их родные и близкие, для которых День Победы останется святым днем», — заявил Песков. Ранее Владимир Зеленский подписал указ об отмене празднования 9 мая Дня Победы. Вместо этого в этот день на Украине будет праздноваться День Европы.