В Тюменской области сгорело 80 дачных домов

Дома сгорели в четырех дачных кооперативах
В Тобольском районе (Тюменской области) ночью сгорело 80 дачных домов в четырех кооперативах. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.
«В Тобольском районе за ночь было уничтожено огнем 80 домов в четырех дачных кооперативах», — передают «Темы Тюмени». О пострадавших ничего не известно.
Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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