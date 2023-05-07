В Тюменской области сгорело 80 дачных домов

08 мая 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Дома сгорели в четырех дачных кооперативах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тобольском районе (Тюменской области) ночью сгорело 80 дачных домов в четырех кооперативах. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. «В Тобольском районе за ночь было уничтожено огнем 80 домов в четырех дачных кооперативах», — передают «Темы Тюмени». О пострадавших ничего не известно. Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

В Тобольском районе (Тюменской области) ночью сгорело 80 дачных домов в четырех кооперативах. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. «В Тобольском районе за ночь было уничтожено огнем 80 домов в четырех дачных кооперативах», — передают «Темы Тюмени». О пострадавших ничего не известно. Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.