07 мая 2023
06 мая 2023

В Тюменской области сгорело 80 дачных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома сгорели в четырех дачных кооперативах Фото:

В Тобольском районе (Тюменской области) ночью сгорело 80 дачных домов в четырех кооперативах. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

«В Тобольском районе за ночь было уничтожено огнем 80 домов в четырех дачных кооперативах», — передают «Темы Тюмени». О пострадавших ничего не известно.

Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тобольском районе (Тюменской области) ночью сгорело 80 дачных домов в четырех кооперативах. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. «В Тобольском районе за ночь было уничтожено огнем 80 домов в четырех дачных кооперативах», — передают «Темы Тюмени». О пострадавших ничего не известно. Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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