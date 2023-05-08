Глава МЧС доложил Путину о ситуации с пожарами в Кургане

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Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, куренков александр
Глава МЧС Куренков доложил Путину о пожарах в Кургане Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава МЧС Александр Куренков доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации с пожарами в Курганской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.

«Глава МЧС доложил президенту России, что они вместе с губернатором [Курганской области] Вадимом Шумковым посетили наиболее пожароопасные места в Курганской области и проконтролировали меры борьбы с пожарами. Губернатор ввел режим ЧС», — передал журналист агентства.

Ранее URA.RU писало, Куренков похвалил власти и пожарных, которые оперативно отреагировали на масштабные пожары в регионе. Об этом он заявил во время пресс-подхода после совещания в правительства региона. По словам главы МЧС России, в Курганской области все службы отработали хорошо. «Обстановка была сложной, в рамках условий — ветра, который достигал местами 30 м/с», — сказал Куренков.

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Глава МЧС Александр Куренков доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации с пожарами в Курганской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. «Глава МЧС доложил президенту России, что они вместе с губернатором [Курганской области] Вадимом Шумковым посетили наиболее пожароопасные места в Курганской области и проконтролировали меры борьбы с пожарами. Губернатор ввел режим ЧС», — передал журналист агентства. Ранее URA.RU писало, Куренков похвалил власти и пожарных, которые оперативно отреагировали на масштабные пожары в регионе. Об этом он заявил во время пресс-подхода после совещания в правительства региона. По словам главы МЧС России, в Курганской области все службы отработали хорошо. «Обстановка была сложной, в рамках условий — ветра, который достигал местами 30 м/с», — сказал Куренков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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