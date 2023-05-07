Министр Куренков оценил работу курганских властей и пожарных в условиях ЧС

Министр Куренков о курганских пожарах: все службы отработали хорошо

08 мая 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Курганские службы достойно отреагировали на пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Глава МЧС России Александр Куренков похвалил власти и пожарных, которые оперативно отреагировали на масштабные пожары в регионе. Об этом он заявил во время пресс-подхода после совещания в правительства региона. «Все службы отработали хорошо. Старались в рамках погодных условий и того ветра, который достигал 30 метров в секунду. В некоторых районах пожар буквально налетал и развитие пожара происходило в течение 30-40 минут. Реагирование было достойным, насколько это возможно в таких условиях», — цитирует министра Куренкова ГТРК «Курган» в своем telegram-канале. Глава МЧС России уточнил, что в регион перебрасывают силы Подмосковного и Уральского спасательных центров. Также прибывают аэромобильные группировки спасателей из Башкортостана, Удмуртии и Пермского края. Ранее URA.RU писало, что Куренков вместе с губернатором области Вадимом Шумковым осмотрели территории, в которых бушевали пожары. По данным МЧС, в регионе действуют восемь ландшафтных и четыре лесных пожара. С 7 мая во всем регионе введен режим ЧС.

Глава МЧС России Александр Куренков похвалил власти и пожарных, которые оперативно отреагировали на масштабные пожары в регионе. Об этом он заявил во время пресс-подхода после совещания в правительства региона. «Все службы отработали хорошо. Старались в рамках погодных условий и того ветра, который достигал 30 метров в секунду. В некоторых районах пожар буквально налетал и развитие пожара происходило в течение 30-40 минут. Реагирование было достойным, насколько это возможно в таких условиях», — цитирует министра Куренкова ГТРК «Курган» в своем telegram-канале. Глава МЧС России уточнил, что в регион перебрасывают силы Подмосковного и Уральского спасательных центров. Также прибывают аэромобильные группировки спасателей из Башкортостана, Удмуртии и Пермского края. Ранее URA.RU писало, что Куренков вместе с губернатором области Вадимом Шумковым осмотрели территории, в которых бушевали пожары. По данным МЧС, в регионе действуют восемь ландшафтных и четыре лесных пожара. С 7 мая во всем регионе введен режим ЧС.